AWS Amplify Studio accélère le développement d’interfaces utilisateur, passant de Figma au JavaScript ou TypeScript

Pour accélérer encore plus les projets d’application, Amplify Studio est livré avec une bibliothèque de composants d’interface préconstruits. Les développeurs ont accès à des boutons, des fils d’actualité, des formulaires d’enregistrement des utilisateurs et d’autres éléments couramment utilisés.

Étant donné que l’outil génère du code en JavaScript et TypeScript, deux des langages de programmation les plus utilisés dans le secteur, les équipes logicielles ne devraient pas avoir de mal à personnaliser les interfaces. De nombreux développeurs spécialisés dans le développement d’interfaces utilisent déjà ces deux langages dans le cadre de leur travail quotidien.

De nombreuses équipes de logiciels d’entreprise s’appuient sur un service sur le cloud appelé Figma pour concevoir les interfaces de leurs applications. Figma Inc, la startup qui exploite ce service, a récemment levé des fonds pour une valorisation de 10 milliards de dollars. Amplify Studio peut prendre une conception d’interface utilisateur créée dans Figma et la transformer automatiquement en code JavaScript ou TypeScript . Ce code peut être modifié par les développeurs, ce qui permet à Amplify Studio d’offrir une personnalisation qui fait défaut à certains autres produits low-code.

La méthode traditionnelle de développement d’une interface utilisateur consiste à créer de toutes pièces le code et les ressources graphiques nécessaires. Cependant, cela peut prendre des mois pour les projets d’applications complexes. C’est pourquoi les équipes logicielles adoptent de plus en plus des outils low-code qui améliorent la productivité en permettant d’effectuer des tâches courantes à l’aide de contrôles par glisser-déposer plutôt qu’en écrivant du code.