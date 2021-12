Les Honor 60 et Honor 60 Pro sont officiels avec le Snapdragon 778G

Honor a annoncé la série Honor 50 en juin dernier en France, et la société vient de rafraîchir sa gamme de smartphones de milieu/haut de gamme avec la dernière série Honor 60. La nouvelle série Honor 60 embarque le chipset Snapdragon 778G 5G, beaucoup de mémoire, et un design analogue à la série 50.

Le Honor 60 et le Honor 60 Pro sont tous deux équipés d’une dalle OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et le modèle standard prend en charge le HDR10, tandis que le Pro est certifié HDR10+. L’appareil standard est livré avec un panneau de 6,67 pouces, tandis que le Pro a un écran plus grand et beaucoup plus incurvé de 6,78 pouces. Les bords incurvés sur le Pro peuvent être vus tout autour sur les quatre côtés.

L’écran n’est pas la seule chose qui différencie les deux appareils l’un de l’autre, le Honor 60 est alimenté par le chipset Snapdragon 778G, tandis que le Honor 60 Pro, plus haut de gamme, est équipé d’un SoC Snapdragon 778G Plus légèrement plus puissant. Les deux puces sont basées sur la conception de 6 nm, et la variante « plus » offre des performances supérieures de 20 % par rapport au modèle standard.

En retournant le smartphone à l’arrière, nous voyons une disposition circulaire de la caméra analogue à celle de la série Honor 50. Les deux appareils sont dotés d’un capteur principal de 108 mégapixels f/1,9, d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels f/2,0 sur le modèle standard et d’un capteur ultra-large de 50 mégapixels f/2,2 sur le modèle Pro. Les deux appareils sont également équipés d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, le Honor 60 est doté d’une caméra frontale de 32 mégapixels, tandis que le Pro est doté de 50 mégapixels. Honor croit tellement aux performances de la caméra qu’il affirme qu’il est excellent pour le vlogging, et l’algorithme unique d’IA aidera à détecter les scènes et les gestes de la main.

Toute cette puissance a besoin d’une source d’énergie, et le Honor 60 et le Honor 60 Pro ont tous deux la même batterie de 4 800 mAh, qui supporte la charge filaire rapide de 66 W. Les vitesses de charge sont plutôt rapides, la société affirme que 50 % de la batterie peut être remplie en seulement 15 minutes. Les deux appareils seront alimentés par la surcouche Magic UI 5.0 qui est basée sur Android 11.

Déjà disponible en Chine

Le Honor 60 et le Honor 60 Pro sont déjà en précommande en Chine, et le modèle standard avec une configuration 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûtera 2 700 CNY (~ 375 euros), tandis que la variante Honor 60 Pro sera vendue à partir de 3 700 CNY (~ 515 euros).

Il n’y a aucune information sur la date à laquelle les deux appareils seront disponibles dans le monde, mais il faudra peut-être attendre quelques mois avant de les voir en Europe.