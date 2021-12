Windows 11 apporte des améliorations indispensables à la barre des tâches et au menu Démarrer

La barre des tâches de Windows 11 est un pas de géant en arrière en termes de convivialité par rapport à Windows 10, et maintenant Microsoft commence à apporter des améliorations. Microsoft a annoncé la version 22509 de Windows 11 Insider Preview, qui apporte des améliorations indispensables à la barre des tâches et au menu Démarrer, notamment l’affichage de l’horloge sur plusieurs écrans.

La première chose qui a attiré l’attention avec cette mise à jour est que l’heure et la date s’afficheront désormais sur les barres des tâches des autres moniteurs. Actuellement, Windows 11 n’affiche la date et l’heure que sur l’écran principal, ce qui n’est qu’un des nombreux problèmes de la barre des tâches de Windows 11. Bien que l’entreprise ait encore du chemin à parcourir pour que la barre des tâches fonctionne aussi bien que celle de Windows 10, c’est tout de même un pas dans la bonne direction.

La mise à jour comprend également quelques correctifs pour la barre des tâches, notamment en faisant en sorte que les icônes Démarrer, Rechercher, Vue des tâches, Widgets et Chat ne soient plus inopinément grandes lorsque la mise à l’échelle du système est réglée sur 125 %. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, et j’espère que nous verrons le retour de la possibilité de glisser et déposer des fichiers sur les applications de la barre des tâches et les options de personnalisation générales.

Windows 11 Insider Preview Build 22509 comprend également une option dans le menu Démarrer pour accéder rapidement aux paramètres et choisir entre la disposition « Plus d’épingles » ou « Plus de recommandations ». Cela rend le menu Démarrer un peu plus personnalisable, bien que de nombreux utilisateurs de Windows 11 optent également pour des applications tierces ici.

Selon la façon dont vous voulez utiliser votre menu Démarrer, un accès plus rapide à ces options pourrait s’avérer pratique.

Uniquement pour les Insiders

Pour les utilisateurs de Narrateur, Microsoft a amélioré l’expérience de navigation sur le Web avec la fonctionnalité activée. « Nous avons travaillé sur une série d’améliorations de la navigation Web avec Microsoft Edge et Narrateur. Plus précisément, la saisie dans les champs d’édition devrait maintenant être plus rapide, lors de la navigation sur le Web, plus d’informations utiles sont fournies, et enfin, vous aurez une expérience de navigation plus cohérente avec Narrateur », a déclaré Microsoft dans son article de blog.

La nouvelle mise à jour arrive dans le canal Dev pour les Windows Insiders, ce qui signifie qu’elle fera son apparition pour tous les utilisateurs de Windows 11 à un moment donné dans le futur. D’abord, elle devra se frayer un chemin vers d’autres canaux previews, et lorsque Microsoft estimera qu’elle est prête pour le prime time, elle sortira dans la version grand public de Windows 11.