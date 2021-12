Voici des prototypes d’AirPods et de chargeurs Apple transparents

Les appareils Apple ont été retouchés pour leur donner un nouveau look, puisque ces prototypes présentent des AirPods transparents, ainsi qu’un bloc de charge Apple transparent qui met l’accent sur une esthétique laissant apparaître l’intérieur de l’appareil. Il s’agit peut-être de l’un des rares cas où le produit en cours de développement est plus beau que la version finale.

Et, c’est peut-être ce qui se rapproche le plus d’un iPhone et d’une Apple Watch entièrement en verre, dont les brevets ont été divulgués plus tôt cette année.

Un ingénieur qui a publié son travail sur Twitter présente maintenant l’aspect des appareils Apple transparents qui ont été modifiés en un prototype utilisable, montrant une esthétique différente de celle des appareils originaux. Bien sûr, les appareils transparents ont un certain attrait, d’autant plus qu’une personne peut voir l’intérieur et le fonctionnement de l’appareil.

L’utilisateur nommé Giulio Zompetti a mis au point des AirPods transparents de l’ère pré-Pro. Le capuchon blanc de la coque de l’écouteur reste la même, mais le châssis et sa tige ont été transformés en transparent, apportant un nouveau look à l’appareil.

D’autre part, Zompetti a également montré le chargeur de MacBook transparent qui utilise le port USB-C, rendant ses bobines visibles et identifiables sur les photos. Zompetti a déclaré qu’il s’agit du chargeur Apple 29 W.

Ces appareils restent un prototype de Zompetti, et non quelque chose qu’Apple a fait. Il n’y a actuellement aucune annonce si Apple va sortir des produits comme ceux-ci.

Des iPhone tout en verre : bientôt ?

Apple a toujours été discret sur ses sorties et les appareils qui seraient présentés au public, pour n’en faire mention que lors de l’événement qui les dévoile. Il est donc naturel qu’Apple ait beaucoup de fuites à son actif, avec différents analystes et spéculateurs qui examinent tous ses aspects, y compris les brevets et les modèles.

Récemment, comme l’a repéré Patently Apple, il y a eu des rumeurs concernant les iPhone entièrement en verre qui seront bientôt présentés au public, apportant quelque chose de jamais vu auparavant sur les appareils Apple. L’objectif de l’appareil n’est pas d’être techniquement transparent, mais d’avoir un affichage tout autour de l’appareil.

Cependant, ce n’est pas quelque chose que les fuites spéculent pour sa sortie avec l’iPhone 14.