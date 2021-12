La mise à jour des Roomba permet aux robots aspirateurs de faire le ménage à Noël

iRobot vient de lancer une mise à jour adaptée à Noël pour ses nouveaux robots aspirateurs Roomba j7 et Roomba j7+. Cette mise à jour devrait permettre de réduire le stress des personnes qui ont un véritable sapin de Noël à la maison, car les machines vont désormais se concentrer sur toutes les aiguilles de pin qui finissent par se retrouver sur le sol et dans vos chaussettes.

Pour que cela se produise, il vous suffit de recommander une nouvelle zone de nettoyage autour du sapin de Noël depuis l’application iRobot Home. Grâce à son intelligence embarquée, votre fidèle robot aspirateur déterminera alors automatiquement une « zone de nettoyage » autour du périmètre extérieur de l’arbre et une « zone d’interdiction » qui devrait l’empêcher de percuter l’installation décorative et potentiellement de l’abattre.

La mise à jour signifie également que les aspirateurs robots Roomba j7 et j7+ éviteront désormais les chaussettes et les chaussures jetées, évitant ainsi que la machine ne les jette à travers la pièce pour que le propriétaire se demande plus tard si une présence fantomatique n’a pas tripoté ses chaussures.

iRobot a déclaré que la capacité à éviter les chaussettes et les chaussures s’ajoute à la liste actuelle d’autres éléments que les Roomba j7 et j7+ peuvent détecter et éviter, y compris les cordons et les déchets solides d’animaux, ajoutant que ses aspirateurs robots les plus récents continueront à devenir plus intelligents au fil du temps et à identifier encore plus d’objets par les futures mises à jour.

Des robots plus intelligents au fil du temps

Enfin, la mise à jour de cette semaine signifie que si vous achetez un nouveau Roomba pour remplacer un appareil existant, les appareils iRobot équipés de Smart Mapping peuvent désormais transférer un Smart Map existant vers le nouvel appareil, ce qui évite au robot de devoir créer un nouveau plan du sol à partir de zéro.

Keith Hartsfield, chef de produit chez iRobot, a déclaré dans un communiqué qu’avec chaque mise à jour du Roomba, « votre robot devient plus intelligent et en fait encore plus sans aucun coût ».