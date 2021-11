Le premier smartphone MediaTek Dimensity 9000 attendu en février 2022

by

Le MediaTek Dimensity 9000 est l’un des chipsets les plus puissants annoncés cette année. Étant le premier chipset à être fabriqué sur le processus de nœud de 4 nm, sa nouvelle architecture ARM v9, les CPU Cortex-X2, la RAM LPDDR5x, et le processeur IA de 5e génération, le chipset ressemble déjà à un concurrent digne de ce nom au prochain Snapdragon 8Gx Gen1 de Qualcomm et au prochain Exynos 2200 de Samsung.

Cependant, selon un nouveau rapport, vous pourriez avoir à attendre un certain temps avant de voir le chipset dans un smartphone.

Selon un informateur sur Weibo, le premier smartphone Dimensity 9000 ne sera lancé qu’en février 2022. Ceci, selon le rapport, sera vrai « si tout se passe comme prévu ».

En revanche, le rapport indique également que le premier Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm sera lancé avant que le Dimensity 9000 ne fasse ses débuts sur un smartphone, même si le Dimensity 9000 a été annoncé plus tôt que son homologue de Qualcomm. Il indique que Xiaomi sera le premier à lancer un smartphone avec le chipset Snapdragon 8 Gen1. Le Xiaomi 12 devrait être annoncé dans le courant du mois prochain.

Cela peut être dû à la pénurie de production de puces, cela peut être dû à MediaTek qui a annoncé prématurément la puce pour pimenter la concurrence avec Qualcomm, cela peut être dû à d’autres raisons, mais il semble que nous n’aurons pas de smartphone Dimensity 9000 avant février prochain.

Une concurrence accrue

La concurrence dans le domaine des puces mobiles est de plus en plus féroce : Google a adopté son propre SoC Tensor, MediaTek a amélioré sa puce, Samsung a repoussé ses limites avec la puce Exynos 2200 et Apple a maintenu son avance, Qualcomm semble perdre un peu du marché.

Bien qu’il reste encore à voir ce que Qualcomm nous réserve cette année — la société devrait annoncer son chipset Snapdragon 8 Gen1 la semaine prochaine.