Le lancement en 2023 a été suggéré plus tôt cette année par l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo. Son rapport faisait également état d’un prix exorbitant de 3 000 dollars, ce qui concorde avec les déclarations de Gurman concernant le design « coûteux à construire ». Selon Kuo, l’appareil fonctionnerait avec un processeur analogue à celui d’un Mac et n’aurait pas besoin d’un iPhone pour fonctionner, un peu comme le Oculus Quest 2.

« Apple voudra avoir une nouvelle catégorie aussi révolutionnaire à la vue du public avant de l’exposer à des risques de fuite lorsqu’elle sera entre les mains d’un plus grand nombre d’employés et de partenaires d’Apple qui devront y contribuer avant la sortie », a déclaré Gurman.

Gurman s’attend à ce que l’introduction de ce casque soit une annonce majeure qui pourrait rivaliser avec celle de l’Apple Watch originale. Habituellement, Apple annonce ses nouveaux produits et les expédie immédiatement, mais dans ce cas, Gurman s’attend à un délai plus long.

Gurman a également noté auparavant que le casque d’Apple aura à la fois des capacités AR (réalité augmentée) et VR (réalité virtuelle), et c’est là que ces lentilles interchangeables pourraient entrer en jeu . Cela signifie qu’il pourrait être utilisé pour des applications VR immersives, ainsi que pour des expériences de réalité mixte où les éléments numériques interagissent avec le monde réel d’une certaine manière.

« Le premier casque d’Apple aura une conception complexe et onéreuse, avec des lentilles interchangeables », indique Gurman dans la lettre d’information. « L’entreprise devra probablement travailler avec les gouvernements du monde entier sur d’éventuelles lentilles de prescription et s’associer à une ribambelle de fabricants sur des technologies complexes qu’aucune des parties n’a encore livrées ».

Les détails proviennent de la lettre d’information Power On de Mark Gurman, de Bloomberg. Mark Gurman a passé une grande partie de sa carrière à couvrir les produits Apple, et dans la lettre d’information, il spécule que le lancement d’un casque Apple sera analogue à celui d’autres produits comme l’Apple Watch, l’iPhone original et l’iPad.