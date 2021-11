Le Moto Edge 30 Ultra pourrait être le premier à inclure une puce Snapdragon 8 Gen1

Tout d’abord, le Moto Edge 30 serait équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et, plus surprenant, d’une caméra frontale de 60 mégapixels pour les selfies ! Les spécifications de l’écran sont aussi alléchantes, puisqu’il s’agirait d’une dalle OLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ capable d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

On pensait auparavant que le Snapdragon 8 Gen 1 serait le Snapdragon 898 , mais Qualcomm a annoncé qu’elle allait changer la marque de ses populaires SoC, et voilà. Des benchmarks sur le 8 Gen 1 ont fuité, et il est rapidement devenu clair qu’il pourrait rivaliser avec le Dimensity 9000 récemment annoncé.