Apple reporte à 2022 la prise en charge des permis de conduire et des cartes d’identité dans Apple Cartes

Lors de l’événement WWDC 2021 de juin, Apple a annoncé que Apple Cartes serait bientôt compatible avec le stockage sécurisé des cartes d’identité et des permis de conduire dans l’application de l’autre côté de l’Atlantique.

La fonctionnalité a ensuite été retardée, et la société a publié une déclaration indiquant qu’elle arriverait « fin 2021 ». Une fois de plus, la fonctionnalité de stockage sécurisé des cartes d’identité et des permis de conduire dans l’application Apple Cartes a été repoussée, cette fois jusqu’en 2022.

Apple n’a pas fourni de date de sortie spécifique pour la fonctionnalité, et il n’est pas clair quand elle sera effectivement publiée en 2022. Nous savons que la fonctionnalité n’a pas été ajoutée dans la version bêta d’iOS 15.2, et il reste à voir si les futures versions bêta seront livrées avec la fonctionnalité activée, comme le rapporte MacRumors.

Lorsque Apple a annoncé la fonctionnalité, elle a déclaré que certains points de contrôle de sécurité TSA dans certains aéroports américains seraient les premiers endroits où les utilisateurs pourraient profiter de la nouvelle fonctionnalité, et qu’ils ne seraient pas tenus d’apporter des copies physiques de documents. Cette fonctionnalité permet une identification facile et peut libérer le portefeuille des utilisateurs en leur permettant de transporter moins de cartes et d’autres documents chaque jour — et elle peut également prévenir le vol d’identité puisqu’aucune copie physique ne pourrait être volée.

Comme leurs homologues imprimés, les données des cartes comprennent le nom légal, la date de naissance, le sexe, le numéro d’identification, l’État, la date d’émission, la date d’expiration, le statut Real ID et une photo de l’individu en question.

La question de la sécurité

Si la commodité est l’un des aspects les plus attrayants des cartes d’identité numériques, la sécurité du système a également suscité des discussions. Apple a indiqué à plusieurs reprises que l’application serait sûre et sécurisée. Tous les utilisateurs seraient tenus d’authentifier leurs appareils avant de pouvoir y accéder et de présenter leurs cartes d’identité et leurs permis de conduire aux fonctionnaires. La fonction exige également que les utilisateurs prennent une photo de leur visage, que le logiciel compare ensuite à la documentation réelle pour en vérifier la validité.

L’argument d’Apple reste que la confidentialité numérique reste « au premier plan » de son système. Ni Apple ni les États émetteurs ne sont informés du moment ou du lieu où l’identifiant numérique est présenté, souligne l’entreprise, toutes les communications entre l’appareil et le lecteur sont chiffrées, et la mise en œuvre de l’identifiant mobile lui-même adhère à la norme ISO 18013-5 mDL (permis de conduire mobile).