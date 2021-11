Vous pourriez être en mesure d’exécuter Windows 11 sur les Mac M1 à l’avenir

Cependant, comme Microsoft et Apple sont des rivaux acharnés depuis le début, les chances d’exécuter Windows 11 sur des appareils M1 sont minces pour le moment. Néanmoins, si les deux entreprises parviennent à s’entendre dans un proche avenir, nous pourrions voir Windows 11 fonctionner sur les Mac et MacBook M1 d’Apple dans les mois à venir.

Les Mac M1 d’Apple ont été salués comme des machines puissantes par les utilisateurs et les critiques. En fait, nous avons vu que Windows 10 de Microsoft fonctionne mieux sur le MacBook M1 d’Apple que sur le dispositif Surface Pro X. Donc, si les utilisateurs pouvaient exécuter Windows 11 sur des appareils alimentés par une puce M1 à l’avenir, on s’attend à ce qu’il offre de meilleures performances.

Pour ceux qui l’ignorent, Qualcomm est la seule société à avoir développé des chipsets pour les PC Windows on ARM, grâce à un accord d’exclusivité avec Microsoft. Cependant, de récents rapports suggèrent que l’accord entre Microsoft et Qualcomm prendra bientôt fin .