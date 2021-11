Google Messages sur Android traduit désormais les réactions d’iMessage en emojis

Google a beaucoup travaillé sur sa plateforme de messagerie, Google Messages, afin de la mettre sur un pied d’égalité avec la plateforme iMessage d’Apple. L’année dernière, le géant de Mountain View a commencé à tester une fonction de réaction aux emojis analogue à celle d’iMessage, qui permet aux utilisateurs de réagir aux messages avec des emojis pertinents.

Maintenant, Google a commencé à déployer une mise à jour pour Google Messages qui traduit les réactions aux messages envoyés depuis iMessage en réactions emoji sur Android.

Selon un récent rapport de 9to5Google, la société a commencé un déploiement progressif de la mise à jour pour certains utilisateurs Android. Un utilisateur de Twitter nommé Jvolkman a partagé quelques captures d’écran avec la publication pour montrer la nouvelle fonctionnalité dans l’application Messages.

Comme le montrent les captures d’écran, l’application Messages a commencé à afficher les réactions des utilisateurs d’iMessage sous forme d’emojis pertinents. De plus, en appuyant sur les réactions en emoji, un message s’affiche avec la phrase « Traduit de l’iPhone ». Auparavant, ces réactions d’iMessage s’affichaient sous la forme de messages de repli, tels que « J’aime une image » ou « Nous sommes en chemin ».

Désormais, certaines réactions d’iMessage s’affichent désormais sous la forme de différents emojis dans Google Messages. Par exemple, l’emoji cœur envoyé par iMessage se traduit par l’emoji de la personne avec des yeux en forme de cœur sur Google Messages lorsqu’il passe par le système RCS. En outre, si un utilisateur d’iMessage change ultérieurement la réaction d’un message pour une autre réaction, le changement est reflété dans l’application Messages.

La puissance du système RCS

Pour ceux qui l’ignorent, Google a commencé à utiliser le système RCS (Rich Communication Service) pour sa plateforme de messagerie afin d’offrir une expérience analogue à iMessage aux utilisateurs d’Android. Le nouveau système s’appuie sur un réseau de données et apporte donc des améliorations significatives par rapport à l’ancien système SMS.

Google s’est efforcé d’apporter davantage de fonctionnalités basées sur le système RCS à l’application Messages afin de la rendre plus conviviale et plus riche en fonctionnalités. La fonction de réaction aux messages traduits est l’une des nouvelles fonctionnalités qui amélioreront encore l’expérience de messagerie des utilisateurs d’Android. Elle est en cours de déploiement pour le public et devrait être disponible pour tous dans les prochaines semaines.