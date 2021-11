Google explique pourquoi le Pixel 6 ne se recharge pas à la vitesse de 30 W « spéculée »

Jusqu’à présent, la série Pixel 6 a récolté des éloges et des critiques positives pour sa combinaison de matériel, de logiciels et de prix. Bien sûr, elle n’est en aucun cas parfaite, et certains points négatifs commencent à apparaître. Android Authority a récemment découvert que le Pixel 6 se charge à seulement 21 W, soit beaucoup plus lentement que la vitesse de 30 watts « annoncée » (les propriétaires de Pixel 6 Pro obtiennent quant à eux une charge de 23 W). Et maintenant, Google précise que ses nouveaux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro se chargent plus lentement que prévu pour augmenter la durée de vie de la batterie. Mais, que diable se passe-t-il ?

Tout d’abord, clarifions quelque chose. Google n’a jamais dit que le Pixel 6 se chargeait à 30 watts. En fait, la société n’a jamais publié la vitesse de charge du smartphone dans ses documents de presse, ses fiches techniques ou ses manuels d’instruction. Les fans de l’entreprise et les organismes de presse ont simplement supposé que le Pixel 6 respecterait la vitesse de charge maximale du bloc d’alimentation de 30 watts.

Vous savez ce qu’on dit des suppositions — elles font de vous et de moi des ânes ! Mais, la décision de Google de ne pas divulguer la vitesse de charge réelle du Pixel 6 (jusqu’à ce qu’elle soit rappelée par Android Authority) est incroyablement frustrante. Les fans de Google ont ouvertement célébré le saut massif par rapport à la pitoyable charge de 18 watts de leur Pixel 5, et les clients qui ont essayé de trouver la vitesse de charge du Pixel 6 ont été accueillis avec un grand « 30 watts » en vérifiant Google Recherche.

Que ce soit intentionnel ou non, Google a induit les clients en erreur. Mais Google a rétabli la situation et elle a pu expliquer pourquoi la charge rapide n’est pas toujours une bonne chose.

Selon une déclaration de Google, le Pixel 6 se charge à 21 watts (au lieu de 30 watts) pour réduire la dégradation de la batterie. Les vitesses de charge plus rapides ajoutent de l’usure à une batterie, ce qui raccourcit sa durée de vie et diminue l’autonomie quotidienne. De ce point de vue, il est logique de charger les Pixel 6 et 6 Pro respectivement à 21 watts et 23 watts.

Une charge échelonnée

Lorsque la batterie est vraiment faible, le Pixel 6 se charge à son taux maximal de 21W ou 23W afin d’atteindre 50 % en 30 minutes. Il ralentit ensuite un peu la vitesse pour que la batterie obtienne 80 % de charge après 30 autres minutes et finit par diminuer progressivement la consommation d’énergie jusqu’à ce que la batterie soit complètement pleine. Cette technique de charge échelonnée est souvent utilisée pour prolonger la durée de vie d’une batterie dans le temps, et le Pixel 6 pourrait même marquer une pause dans la charge complète dans certaines conditions.

Curieusement, ces taux maximaux de 21W et 23W sont les mêmes chiffres que Google donne pour la charge sans fil, au moins avec le Pixel Stand de seconde génération. Les autres chargeurs sans fil conformes à la norme Qi seront plus lents, d’autant plus que le taux est souvent plafonné à 12W avec les chargeurs tiers. Google recommande également de n’utiliser que son chargeur officiel, car il prend en charge la norme USB PD 3,0 PPS, bien que d’autres chargeurs USB PD et BC1.2 soient également compatibles.

Un manque de transparence

Certains clients préféreraient avoir la possibilité de charger leur smartphone à 30 watts, ce qui est compréhensible. Mais la personne lambda n’a pas besoin d’une charge de 30 watts, surtout si elle ne charge son smartphone que la nuit.

Malgré tout, cette nouvelle est très ennuyeuse. Google aurait dû fournir cette information avant de lancer le Pixel 6, ou avant de se faire interpeller au moins. Cela me rappelle la fois où OnePlus s’est fait prendre à réduire les performances de ses flagships de la série 9 sans en informer les clients — un manque de transparence n’est jamais bon !