Le Galaxy Z Fold 4 pourrait enfin séduire les utilisateurs avec ses caméras phares

Les prochains smartphones pliables de Samsung sont encore dans plusieurs mois, mais nous avons maintenant une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre, grâce à lanzuk, un informateur de Naver. Comme la troisième génération a été une amélioration considérable par rapport à la précédente, il faudra tempérer nos attentes.

Le Galaxy Z Fold 3 offre la prise en charge du S Pen et une caméra sous l’écran, et le Z Flip 3 est doté d’un écran extérieur nettement plus grand. Les deux smartphones sont plus résistants que leurs prédécesseurs et résistent également à l’eau. Pour la prochaine génération, Samsung prévoit apparemment d’affiner les fonctionnalités existantes et d’en ajouter quelques nouvelles (majeures).

La caméra située sous l’écran du Z Fold 3 n’est pas aussi performante que les appareils conventionnels, et c’est donc un soulagement que Samsung ait l’intention d’équiper le Galaxy Z Fold 4 d’une meilleure caméra frontale sous l’écran. Cette fois-ci, elle n’ornera pas seulement l’écran interne, mais aussi l’écran de couverture.

Cela indique que Samsung a suffisamment perfectionné la technologie pour remplacer entièrement les caméras frontales traditionnelles par celle-ci.

La source affirme également que le Z Fold 4 sera doté d’un meilleur bloc de caméra arrière que le modèle actuel. Malgré leur prix faramineux, les smartphones Fold de Samsung n’offrent pas des spécifications de caméra phare, et cela pourrait enfin changer avec le Z Fold 4.

Un prix plus abordable ?

Selon les rumeurs, le smartphone conservera la même batterie de 4 400 mAh que le modèle actuel, et il pourrait être un peu moins lourd, mais cela dépend en grande partie de l’adoption par Samsung d’une nouvelle charnière. L’appareil serait également plus résistant à l’eau et à la poussière.

Si l’on en croit un précédent rapport, la cerise sur le gâteau sera le prix de départ plus bas du smartphone, que Samsung essaie apparemment d’atteindre en réduisant le coût de production de masse par unité. Si tel est le cas, nul doute qu’il finira par être l’un des meilleurs smartphones pour 2022.

Le Galaxy Z Flip 4 pourrait renoncer à l’écran poinçonné pour un capteur sous l’écran

Maintenant que Samsung est convaincu que sa technologie de caméra sous l’écran est prête à remplacer les capteurs traditionnels, nous pouvons nous attendre à la voir sur un plus grand nombre de ses smartphones. Le premier en ligne est apparemment le Galaxy Z Flip 4, mais il y a encore un peu d’incertitude à ce sujet, car un prototype avec un écran poinçonné existe également.

Comme le Z Fold 4, le Galaxy Z Flip 4 est également susceptible de présenter une meilleure charnière, une meilleure protection contre l’eau et la poussière, et la même capacité de batterie que la génération actuelle, et il pourrait être plus léger que le Z Flip 3.

Rien de tout cela n’est gravé dans le marbre, mais la source semble confiante que ces spécifications se retrouveront dans les versions finales. Les appareils respecteront le même calendrier de lancement que les modèles actuels, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à les voir en août 2022. Samsung espère tripler les ventes de smartphones pliables à environ 9,8 millions l’année prochaine, contre 3,2 millions.