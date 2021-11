Les remplacements d’écran de l’iPhone 13 ne bloquent pas Face ID dans la version bêta d’iOS 15.2

Jusqu’à la sortie officielle d’iOS 15.2, prenez cette nouvelle avec des pincettes. Surveillez les nouveaux développements, et d’ici là, protégez autant que possible l’écran de votre téléphone pour éviter des réparations coûteuses.

La seule solution pour contourner le « piège de la réparation », comme on l’a appelé, est d’apporter votre iPhone dans un atelier de réparation agréé Apple. Là, les techniciens bénéficieront d’une formation et d’un équipement approuvés par la société, ce qui n’est pas le cas de tous les centres de réparation tiers.

Selon The Verge , Face ID ne se bloque plus sur la version bêta d’iOS 15.2, même si vous remplacez l’écran . C’est évidemment une excellente nouvelle pour tous les consommateurs souhaitant remplacer leur écran par un tiers autre que Apple et les revendeurs agréés. Apple a indiqué qu’elle déploiera la mise à jour logicielle il y a environ une semaine, le tout sans préciser quand elle arrivera.