Clippy est de retour sous forme de pack d’autocollants sur Microsoft Teams

Microsoft a fait revenir le bien-aimé assistant Clippy sous la forme d’un pack d’autocollants sur Microsoft Teams. La résurrection de Clippy intervient deux semaines après qu’un utilisateur a demandé le retour d’un pack d’autocollants Clippy sur le portail de commentaires de l’entreprise.

Un représentant de Microsoft a confirmé l’arrivée du pack d’autocollants Clippy sur le portail de commentaires de la communauté Microsoft : « Oui, c’est vrai — Clippy a accepté de sortir de sa retraite ! Que vous l’ayez aimé ou détesté, Clippy est de retour avec un pack d’autocollants rétro dans Teams », a écrit le représentant de Microsoft.

Le pack d’autocollants Clippy comprend plus de 30 autocollants animés que vous pouvez utiliser dans les DM et les canaux.

Vous pouvez jeter un coup d’œil aux autocollants Clippy ci-dessous :

Comme le rapporte OnMSFT, Microsoft a d’abord publié un pack d’autocollants Clippy pour Teams en 2019. Cependant, cela n’a pas duré longtemps et Microsoft a fini par le retirer seulement un jour plus tard. « Clippy a essayé de récupérer son travail depuis 2001, et sa brève apparition sur GitHub était une autre tentative. Bien que nous apprécions l’effort, nous n’avons pas l’intention de ramener Clippy dans Teams », avait alors déclaré un porte-parole de Microsoft à The Verge.

Le retour de Clippy

En parlant de Clippy, ce n’est pas la première fois que Microsoft l’utilise dans l’un de ses principaux produits. Après avoir publié des fonds d’écran Clippy, la société a annoncé la disponibilité de Clippy dans les applications Office plus tôt cette année. En outre, vous obtenez même un emoji Clippy sur Windows 11, bien qu’en 2D, car Windows 11 n’aura pas d’emojis 3D.

Étant donné la façon dont Microsoft a adopté l’avatar de Clippy ces derniers temps, on peut espérer que la société la plus précieuse du monde prévoit de conserver Clippy à l’avenir. Que pensez-vous du fait que Microsoft adopte soudainement Clippy dans ses produits et services ?