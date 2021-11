Ce curieux bug de Windows 11 fait passer le niveau de la batterie de l’ordinateur portable au-dessus de 100 %

Microsoft a finalement commencé le déploiement public de Windows 11 le mois dernier, après avoir hypnotisé son système d’exploitation Windows de nouvelle génération pendant très longtemps. Un grand nombre de bugs ont été signalés dans Windows 11 au cours des dernières semaines, mais un bug inhabituel découvert hier pourrait pousser les batteries des ordinateurs portables au-delà de la capacité de charge de 100 %.

Bien que le dernier OS de bureau, qui est livré comme une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs actuels de Windows 10, apporte diverses nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs ont été confrontés à quelques bugs importants. Maintenant, un bug récemment découvert dans Windows 11 pousse le pourcentage de la batterie des ordinateurs portables au-delà de la marque habituelle de 100 %.

Le bug a été initialement repéré par un Redditor nommé Zondax, qui a partagé une capture d’écran sur le subreddit r/Windows11, montrant un ordinateur portable avec un niveau de batterie de 103 %. Après cette première observation, l’éditeur original a partagé une autre capture d’écran montrant le pourcentage de la batterie poussé à 104 %. Vous pouvez consulter le message Reddit ci-dessous.

Le Redditor était en train de jouer à une partie de Old School Runescape sur son ordinateur portable pendant qu’il était en charge lorsque le niveau de la batterie a atteint ce point inhabituel. Bien que l’utilisateur n’ait pas divulgué le modèle ou la marque de son ordinateur portable, PC Gamer rapporte que l’utilisateur utilisait Windows 11 avec le numéro de build 22483.1000.

En outre, dans le commentaire de suivi, Zondax a écrit qu’il « ne voulait pas le débrancher », car il était « curieux de voir jusqu’où il irait ». Cependant, l’utilisateur n’a pas partagé de mises à jour après ledit commentaire. Mais, il a partagé une deuxième capture d’écran de 104 % de charge de la batterie.

Un réel bug

Il s’agit évidemment d’un bug et non d’une fonctionnalité de Windows 11. Cependant, il est assez inhabituel comparé aux autres bugs de Windows 11. En général, les utilisateurs signalent des bugs qui font que le pourcentage de la batterie s’arrête à un certain niveau ou des bugs qui font que le niveau de la batterie chute radicalement. En revanche, ce bug porte le niveau de la batterie à un point inhabituel et peut endommager la batterie de l’appareil.

Donc, si vous exécutez Windows 11 sur votre appareil et que vous êtes confronté à des problèmes analogues liés à la batterie, vous pouvez garder un œil sur la santé de la batterie de votre ordinateur portable Windows 11.