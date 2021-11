Microsoft corrige les fonctionnalités de Windows 11 qui échouent en raison d’un certificat expiré

Un autre problème ennuyeux dérange certains utilisateurs de Windows 11. Avec ce nouveau bug, les applications système intégrées comme l’outil de capture, qui est une méthode courante pour faire des captures d’écran, refusent de fonctionner.

La bonne nouvelle ? Microsoft a déjà publié un correctif.

Selon la page des problèmes connus de Windows 11 de Microsoft, un certificat numérique de Windows 11 a expiré le 31 octobre et est devenu obsolète. En conséquence, l’outil de compression, le clavier tactile, la saisie vocale et le panneau Emoji ont cessé de fonctionner correctement ou ont refusé de se lancer. La page Comptes et la page d’accueil de l’application Paramètres en mode S de Windows 11, ainsi que l’application Démarrage et astuces et l’éditeur de méthode de saisie ont également été touchés.

Microsoft a commencé à tester un correctif pour les problèmes avec les testeurs Beta et Release Preview de Windows 11 en fin de semaine, et a maintenant publié le correctif pour tous les utilisateurs de Windows 11 hier.

Si vous utilisez Windows 11, la mise à jour KB5008295 devrait vous être proposée aujourd’hui, et elle s’installera automatiquement à partir de Windows Update. Ce correctif nécessite un redémarrage, et Microsoft indique qu’il résoudra tous les problèmes liés au certificat expiré, y compris la page des comptes dans Windows 11 avec le mode S qui ne se charge pas.

Microsoft is releasing an Out-of-band (OOB) update (KB5008295) today to completely resolve a set of issues affecting the Snipping Tool, Touch Keyboard, some built-in apps and S Mode on Windows 11. https://t.co/8XaFZqRH3J —Windows Update (@WindowsUpdate) November 5, 2021

Microsoft a été relativement rapide pour résoudre ces problèmes après avoir découvert le problème du certificat lundi. Il est inhabituel pour Microsoft de publier des correctifs hors bande qui ne sont pas liés à la sécurité pour ses systèmes d’exploitation Windows, et il s’agit de l’un des premiers correctifs d’urgence pour Windows 11.

Un déploiement difficile

Bien que Windows 11 soit sorti depuis environ un mois maintenant, le déploiement a été un peu difficile. Les utilisateurs ont signalé avoir rencontré de nombreux bugs dans Windows 11. Des dossiers vides dans le sous-système, un retard lors de l’utilisation des menus contextuels dans Windows 11 lui-même, et une fuite de mémoire dans l’explorateur de fichiers ne sont que quelques exemples.

Si vous hésitez à mettre à jour Windows 11 pour l’un de ces problèmes, ou si vous en rencontrez un vous-même, je vous suggère de consulter l’application Feedback Hub. Cette application permet aux utilisateurs de Windows de signaler et de classer les problèmes liés au nouveau système d’exploitation, ainsi qu’à Windows 10.