La maquette du Galaxy S21 FE montre la taille et le design de la face arrière

Une nouvelle maquette du prochain Samsung Galaxy S21 FE a été montrée dans une nouvelle vidéo qui montre la taille de l’appareil, et à quoi ressemblera le panneau arrière.

Le Galaxy S21 FE dans la vidéo est construit sur le cadre existant du Galaxy S10 pour le support, et il nous donne une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre en janvier, lorsque l’appareil devrait être lancé et devenir officiel au CES 2022.

La vidéo est postée par Concept Creator, qui a collaboré avec LetsGoDigital pour créer les maquettes. Bien que nous n’ayons pas vu de fuites de photos ou de vidéos réelles du futur Galaxy S21 FE, nous avons vu un certain nombre de rendu dans le passé, ainsi que la fuite du manuel complet, révélant une partie de la conception matérielle et de l’emplacement des boutons sur l’appareil.

La vidéo montre le design physique basé sur les rendus CAO que nous avons précédemment vus, et il est intéressant de noter que toutes les pièces qui sont montrées sont en plastique, et la texture et la sensation générale seront très certainement différentes du produit réel, y compris la finition et les couleurs.

Jermain Smit, plus connu sous le nom de Concept Creator, a déclaré qu’il recevrait « le capteur photo principal et le téléobjectif » dans les prochains jours, ce qui signifie qu’il pourrait être en mesure de confirmer si le S21 FE est équipé d’une stabilisation optique. Smit pourrait être en mesure de nous donner plus de détails sur les capteurs comme le souligne GSMArena.

Une annonce au CES 2022

Nous nous attendons à ce que le Galaxy S21 FE soit annoncé au CES 2022, qui se tiendra à Las Vegas du 5 au 8 janvier. L’appareil devrait arriver avec un chipset Snapdragon 888, ou le propre SoC Exynos 2100 de Samsung (bien que cela dépendra probablement du marché comme avec les autres appareils Galaxy), avoir un grand écran AMOLED de 6,4 pouces, et avoir d’autres caractéristiques phares et la qualité de la caméra à la série Galaxy S21.

L’appareil devrait coûter à peu près le même prix que le S20 FE, et être proposé dans des options de couleur violette, rose, blanche et grise.