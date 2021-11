Raspberry Pi Zero 2 W vs Raspberry Pi Zero W : quelles sont les améliorations qu’il apporte ?

Après avoir lancé le Raspberry Pi Zero W en 2017 comme une mise à niveau du Raspberry Pi Zero de 2015, la Fondation Raspberry Pi a maintenant dévoilé sa dernière offre, le Raspberry Pi Zero 2 W. Dans cet article, je vais comparer les spécifications du Raspberry Pi Zero 2 W par rapport à son prédécesseur, le Pi Zero W.

Dans cet article, je vais comparer ces cartes Raspberry Pi Zero sur la base du design, du processeur, des ports et de la connectivité, ainsi que du prix. Alors sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet.

Conception

En commençant par la conception, les ingénieurs de la Fondation Raspberry Pi ont réussi à intégrer toutes les améliorations matérielles au facteur de forme du Zero original. Par conséquent, vous pouvez utiliser presque tous les boîtiers et accessoires conçus pour le Zero W avec le Zero 2 W. Au cas où vous vous poseriez la question, les dimensions exactes des deux modèles sont 30 x 65 x 13 mm.

Bien que le facteur de forme et les dimensions restent les mêmes, le Zero 2 W est plus lourd que le Zero W. Comment, vous demandez-vous ? L’organisation explique que le « Zero 2 W utilise d’épaisses couches de cuivre internes pour éloigner la chaleur du processeur ». Donc oui, vous pouvez maintenant exécuter des charges de travail beaucoup plus lourdes sur cette nouvelle carte de la série Zero, grâce à des performances soutenues plus élevées.

SoC et performances

Avec le Raspberry Pi Zero 2 W, la Fondation Raspberry Pi a comblé le fossé des performances en utilisant une version légèrement sous-cadencée à 1 GHz du SoC Broadcom BCM2710A1 vu sur la version de lancement du Raspberry Pi 3. Il s’agit d’un SoC 64 bits à quatre cœurs avec des cœurs ARM Cortex-A53 cadencés à 1 GHz. Le SoC et 512 Mo 450 MHz LPDDR2 SDRAM sont intégrés dans un système-en-package (SiP), qu’ils appellent RP3A0 RP3A0. Pour rappel, le Pi Zero W est doté d’un SoC ARM11 Broadcom BCM 2835 monocœur 32 bits à 1 GHz.

Selon les résultats du sysbench cités par la fondation, le Raspberry Pi Zero 2 W offre des performances presque cinq fois supérieures à celles de son prédécesseur pour les charges de travail multithread. C’est un bond significatif qui vous aidera à démarrer et à vous lancer plus rapidement dans vos projets.

Ports et connectivité

La sélection des ports et la connectivité restent pratiquement inchangées dans cette mise à niveau. Vous disposez de l’habituel connecteur E/S à 40 broches compatible HAT, de l’USB 2.0 avec OTG, d’un emplacement pour carte micro SD, d’un port mini HDMI, d’un connecteur vidéo composite et d’un connecteur pour caméra CSI-2 sur le Pi Zero 2 W.

Les options multimédias comprennent le décodage H.264, MPEG-4 (1080 p/30), l’encodage H.264 à 1080 p @ 30 fps et la prise en charge des graphiques OpenGL ES 1.1, 2,0. Il est intéressant de noter que le Zero 2 W utilise le Bluetooth 4.2 par opposition au Bluetooth 4.1 de son prédécesseur.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix, le Raspberry Pi Zero 2 W coûte 16,5 euros. Le Raspberry Pi Zero W de la génération précédente, quant à lui, coûte 10,44 euros. Heureusement, la fondation Raspberry n’abandonne pas le Zero W. Mais il y a des contraintes d’approvisionnement en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, et la fondation vise à réapprovisionner les unités Zero W en 2022.

Raspberry Pi Zero 2 W vs Raspberry Pi Zero W: tableau des caractéristiques techniques

Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry Pi Zero W Dimensions 30 x 65 x 13 mm 30 x 65 x 13 mm Processeur Broadcom BCM2710A1, quad-core 64-bit SoC

(ARM Cortex-A53 à 1 GHz) Broadcom BCM 2835 SoC à 1 GHz GPU VideoCore IV VideoCore IV Memoire 512 Mo 450 MHz LPDDR2 wire-bond 512 Mo DDR PoP Connectivité • Wi-Fi 802.11b/g/n wireless LAN 2.4 GHz IEEE

• Bluetooth 4.2, BLE

• Connecteur 40 broches compatible HAT

• Port Mini HDMI

• Port micro SD

• 2 connecteurs de caméra CSI

• 1 port USB 2.0 avec OTG

• Antenne PCB améliorée • Wi-Fi 802,11 b/g/n wireless LAN

• Bluetooth 4.1, BLE

• Connecteur 40 broches compatible HAT

• Port Mini HDMI

• Port micro SD

• Connecteur de caméra CSI

• Micro USB power

• Antenne PCB Vidéo • Mini HDMI

• Composite video • Mini HDMI

• Composite video Alimentation 5V DC 2.5A 5V DC 2.5A OS Raspberry Pi OS Raspberry Pi OS

Choisissez le bon Raspberry Pi Zero pour votre projet

Puisque la Fondation Raspberry Pi n’abandonne pas le Zero W, vous avez la possibilité de choisir entre le Zero W et le Zero 2 W pour alimenter vos projets de bricolage. Les améliorations de performance, grâce au processeur quadricœur, justifient l’augmentation de 5 euros du prix de la nouvelle carte Zero 2 W, si vous voulez mon avis. Elle devrait offrir une meilleure expérience et ne pas entraver votre flux de travail.