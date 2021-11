Découvrez les images réelles des GPU Arc Alchemist d’Intel qui ont fait l’objet d’une fuite

Plus tôt cette année, Intel a annoncé qu’elle lancerait sa toute première série de GPU haute performance, la série Intel Arc, en 2022. Suite à cette annonce, bien que nous ayons vu les prix attendus des prochains GPU, nous n’avons pas vu à quoi pourraient ressembler les cartes graphiques d’Intel.

Un informateur a maintenant partagé des images réelles des prochains GPU de la série Arc Alchemist d’Intel dans une récente vidéo YouTube.

Les images des GPU Intel Arc ont été récemment partagées par la chaîne YouTube Moore’s Law is Dead (MLID). Le YouTuber a également révélé quelques détails clés sur le GPU haut de gamme Intel Arc Alchemist, qui est le modèle 512 EU (Execution Units), ainsi que sur le modèle d’entrée de gamme 128 EU. Vous pouvez consulter les images de l’avant et de l’arrière du modèle haut de gamme jointes ci-dessous.

Les images ci-dessus montrent le design final de l’enveloppe du GPU Intel Arc Alchemist. Il semble assez élégant, avec un schéma de couleurs argent et noir, et dispose d’un design à double ventilateur pour lutter contre les problèmes thermiques. Ces deux ventilateurs à 9 pales sont également dotés d’un marquage Intel et les connecteurs se trouvent désormais sur le côté de la carte, avec la configuration 8+6 broches qui a une capacité de retrait de puissance maximale de 300 W. De plus, l’informateur a également mentionné que les GPU haut de gamme d’Intel pourraient être équipés de 32 Xe Cores.

Par ailleurs, le YouTuber a également partagé les images du modèle d’entrée de gamme du GPU Intel Arc Alchemist (images ci-dessous). Le modèle 128 EU est doté d’un seul ventilateur. Le modèle d’entrée de gamme sera probablement doté de 8 Xe Cores, d’un connecteur unique à 6 broches et d’un design de l’enveloppe de couleur argentée analogue à celui de son aîné.

Il devrait concurrencer la GTX 1650 Super de NVIDIA.

Voici donc quelques-uns des principaux détails que vous devez savoir sur les prochains GPU Arc d’Intel. Le fabricant de puces devrait d’abord commercialiser la famille de cartes graphiques Alchemist au début de l’année 2022, puis la série Battlemage, la série Celestial et la série Druid dans la seconde moitié de l’année prochaine.