Apple dépasse Xiaomi et devient le 2e plus grand fabricant de smartphones, rattrapant Samsung

Apple est à nouveau le 2e plus grand fabricant de smartphones au monde. Selon les données d’IDC, Apple a expédié 50,4 millions d’iPhone au 3e trimestre 2021. C’est 6,1 millions de plus que le 3e plus grand fabricant de smartphones Xiaomi, et 18,6 millions de moins que Samsung qui occupe toujours la première place.

Les données montrent que les ventes de l’iPhone ont augmenté de 20,8 % d’une année sur l’autre. Ce pourcentage fait d’Apple le fabricant de smartphones à la croissance la plus rapide parmi les 5 premiers. Par exemple, Samsung a connu une baisse de 14,2 % de ses expéditions, tandis que celles de Xiaomi ont diminué de 4,6 %.

Le déclin de Samsung et de Xiaomi pourrait être attribué à la crise de la pénurie de puces. Le marché mondial a connu une baisse de 6,7 % des ventes de smartphones en glissement annuel au 3e trimestre. Cette baisse est également due à la crise. Le déclin de Samsung s’explique également par le fait que la société n’a pas sorti de Galaxy Note cette année.

La gamme Galaxy Note a toujours été un bon vendeur pour le fabricant coréen, mais cette année, elle a décidé de se concentrer sur les smartphones pliables à la place, augmentant ainsi le prix moyen de ses ventes de smartphones.

Mais, Apple a également été touchée par la crise. Actuellement, l’expédition de l’iPhone 13 est lente. Si vous essayez de commander le vôtre maintenant, vous devrez attendre fin novembre, voire décembre, pour être livré. Cela ralentit les ventes de l’iPhone et ne permet pas à Apple de dépasser Samsung et de devenir le numéro un des fabricants de smartphones.

Apple connaît des difficultés d’expédition

Toutefois, cela pourrait facilement changer si Apple parvient à obtenir davantage de puces que ses concurrents l’année prochaine. Selon les prédictions, la crise de pénurie de puces se poursuivra en 2022 et pourrait s’étendre jusqu’à la fin de l’année.

Dans la bataille pour le plus grand fabricant de téléphones, Vivo et OPPO sont à égalité pour la quatrième place, chacun ayant livré environ 33,3 millions de smartphones au troisième trimestre. Vivo a connu une croissance de 5,8 % sur une base annuelle, tandis que OPPO a augmenté ses ventes de 8,6 %. Le nombre total de smartphones expédiés en 2021 jusqu’à présent est de 331,2 millions.