Raspberry Pi Zero 2 W : un minuscule mais véloce ordinateur à 15 dollars

Toute l’activité de Raspberry Pi consiste à sortir de minuscules ordinateurs à bas prix, mais à un moment donné, il y a plusieurs années, la société a décidé qu’elle pouvait aller plus bas que les étiquettes de prix de 30 à 35 dollars que nous avons vu pour beaucoup de ses fleurons. En 2015, la société a présenté le Raspberry Pi Zero à 5 dollars, qui a été rapidement suivi par le Zero W à 10 dollars. Aujourd’hui, Raspberry Pi a annoncé un autre ajout à la gamme Zero, révélant le Raspberry Pi Zero 2 W, qui coûte 15 dollars.

Le nouveau Raspberry Pi Zero 2 W est un minuscule ordinateur et peu coûteux, doté de la prise en charge intégrée du Wi-Fi, du Bluetooth et d’un processeur quadri-cœur BCM2710A ARM Cortex-A53 de 1 GHz qui multiplie par 5 les performances de la puce ARM11 monocœur utilisée dans le Raspberry Pi Zero original.

Étant donné l’amélioration des performances (et de la pénurie mondiale de puces), il n’est pas surprenant que le nouveau Raspberry Pi Zero 2 W soit également un peu plus cher que son prédécesseur. Mais avec un prix de 15 dollars, il s’agit toujours d’un petit appareil très abordable.

Mesurant 65 x 30 x 13 mm, et présentant les mêmes broches GPIO à 40 broches, un lecteur de carte micro-SD, un port mini HDMI, un port micro USB 2,0 OTG et un connecteur de caméra MIPI CSI-2 que le Raspberry Pi Zero original à 5 dollars et le Raspberry Pi Zero W à 10 dollars (avec Wi-Fi), il devrait également être assez facile pour les développeurs et les amateurs du DIY d’utiliser le nouveau modèle comme un remplacement drop-in.

Raspberry Pi affirme que « presque tous » les boîtiers et autres accessoires conçus pour le Raspberry Pi Zero original devraient être compatibles avec la nouvelle version.

Gardez à l’esprit que le Zero 2 W présente également certaines des mêmes limitations que ses prédécesseurs. Il ne dispose toujours que de 512 Mo de mémoire DDR2 (et Raspberry Pi ne prévoit pas de proposer un modèle avec plus de RAM). Il dispose toujours de la même carte graphique VideoCore IV. Et, les connexions Wi-Fi sont toujours limitées à Wi-Fi 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), bien que le Bluetooth ait été mis à jour de la version 4.1 à la version 4.2.

Le nouveau modèle fonctionne également avec un nouveau bloc d’alimentation 5V/2.5A (vendu séparément pour 8 dollars), contre 5V/1.2A pour le précédent modèle. Raspberry Pi note que si l’ancienne alimentation était un produit tiers rebaptisé, la nouvelle a été conçue en interne et utilise moins de plastique.

Disponibilité et prix

Mais, Raspberry Pi affirme que le Raspberry Pi 2 W obtient des résultats environ 5 fois plus élevés sur les charges de travail multi-threadées grâce au passage d’un processeur BCM2835 monocoeur 32 bits à une puce BCM2710A1 à quatre cœurs 64 bits plus puissante, qui est une version légèrement sous-clockée du processeur utilisé dans la conception originale du Raspberry Pi 3.

Le Raspberry Pi Zero 2 W est d’ores et déjà disponible. Mais en raison de pénuries dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, Raspberry Pi ne prévoit de pouvoir expédier qu’environ 200 000 unités cette année et 250 000 environ au cours du premier semestre 2022.