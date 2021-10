Microsoft annonce un chiffre d’affaires de 45,3 milliards de dollars pour le 3e trimestre 2021

Microsoft vient de partager son rapport financier trimestriel, et la société a fait état de bénéfices sains et de revenus élevés. Microsoft a réalisé un chiffre d’affaires total de 45,3 milliards de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 22, qui s’étend du 1er juillet au 30 septembre. En outre, la société a enregistré un bond de 5 % de sa valeur boursière mercredi, ce qui signifie qu’elle n’est plus qu’à 25 milliards de dollars de la valeur boursière d’Apple.

Microsoft a enregistré une hausse de 22 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière et une forte augmentation de 27 % de son résultat d’exploitation, qui s’est élevé à 20,2 milliards de dollars. L’une des sources de revenus les plus importantes est la division Intelligent Cloud de Microsoft, qui a réalisé 17 milliards de dollars de recettes. Les 2e et 3e sont la productivité et les processus d’affaires qui ont rapporté 15 milliards de dollars de revenus.

Sous la direction de Satya Nadella, Microsoft a commencé à prendre le cloud computing et les serveurs beaucoup plus au sérieux qu’auparavant, et la division a connu une hausse de 35 % de ses revenus, et Azure a connu une croissance encore plus importante de 50 %. Il est clair que le pari sur le cloud et Azure a été une excellente décision et qu’il procure des bénéfices importants au géant du logiciel.

L’informatique personnelle, qui comprend les revenus du logiciel Windows, du matériel, des jeux, de la recherche et de la publicité, a également rapporté 13,3 milliards de dollars à Microsoft.

Les revenus des ventes de Windows aux fabricants d’appareils ont augmenté de 10 %, et les revenus des produits Surface ont diminué de 17 %.

Office 365 en forte hausse

Les revenus de Microsoft Office et des services sur le cloud ont augmenté de 18 %, et Office 365 à lui seul a augmenté de 23 %. Microsoft a versé plus de 10,9 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et d’achats d’actions, ce qui représente une hausse de 14 %. Dans l’ensemble, Microsoft semble bien se porter, même si l’entreprise ne parvient toujours pas à développer sa gamme de produits Surface.

Si vous souhaitez regarder le webcast de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 2022 de Microsoft, vous pouvez le faire depuis ce lien.