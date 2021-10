L’encoche du MacBook Pro 2021 d’Apple peut cacher des éléments de menu

L’encoche a été un point de discussion important avec le nouveau MacBook Pro de 14 pouces et celui de 16 pouces. Certains fans ont défendu ce choix de conception comme un moyen d’augmenter la quantité globale de surface d’écran. Cependant, il ne semble pas que le système d’exploitation soit en parfaite harmonie avec l’encoche dans tous les cas d’utilisation, du moins pour le moment.

Quinn Nelson, propriétaire de Snazzy Labs, a publié sur Twitter un message montrant certains problèmes de fonctionnement du nouveau MacBook Pro et de son encoche avec certaines applications. En fait, certaines icônes de la barre d’état, comme l’indicateur de batterie d’Apple, peuvent être cachées par l’encoche lorsque les éléments de la barre de menu sont étendus. Ces incohérences donnent l’impression qu’Apple a oublié, dans certaines parties de macOS, qu’elle a intégré une encoche dans le MacBook Pro.

