Comme s’il y avait un doute, Dune : Part Two devrait sortir en salles en octobre 2023

Le premier film Dune sorti par Legendary et Warner Bros a reçu le feu vert pour une suite. La suite de Dune, alias Dune : Part Two, devrait sortir en salles en octobre 2023. Cela devrait nous donner juste assez de temps pour visionner le premier film dans son intégralité. Dune : Part Two poursuivra l’histoire (et, vraisemblablement, adaptera le reste du roman original) qui a débuté dans le film récemment sorti.

Les principaux acteurs du film, tels que Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista et Javier Bardem, seront probablement de retour pour reprendre leurs rôles, bien qu’aucun casting officiel n’ait encore été annoncé.

Dune peut être vu sur HBO Max et dans les cinémas en ce moment même. Si vous n’avez pas encore vu Dune, mais que vous êtes suffisamment intéressé par une suite pour lire cet article, qu’attendez-vous ? Le premier film est gigantesque et vaut certainement la peine d’être vu. Ce film est tout ce que nous attendions d’un vrai film Dune, qui correspond à tout ce que son réalisateur et ses créateurs avaient imaginé.

Il était pratiquement garanti que Dune aurait une suite : le film commence littéralement par un carton titre « Dune : Part One » et annonce clairement un deuxième film en se terminant brusquement au moment où Paul rejoint les guerriers nomades Freman (par coïncidence, c’est aussi le point médian de la version écrite de Dune).

Jusqu’à présent, Dune était considéré comme « irréalisable ». En octobre 2020, Dune a été retardé pour ce qui nous a semblé être la millionième fois — mais ce n’était en fait que la première, que la date de sortie était reportée. À l’époque, je vous avais dit de regarder le Dune de Jodorowski en attendant la sortie du nouveau Dune.

Hier, Legendary a annoncé que la deuxième partie de Dune allait être réalisée, pour de bon. Selon Legendary, « Merci à ceux qui ont vu @dunemovie jusqu’à présent, et à ceux qui y vont dans les jours et les semaines à venir. Nous sommes impatients de poursuivre le voyage ! ».

This is only the beginning… Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We’re excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A —Legendary (@Legendary) October 26, 2021

Vous en profiterez au ciné !

Dune (2021) est un chef-d’œuvre dans sa portée et son exécution, sa fidélité aux matériaux et sa traduction sur grand écran. Les créateurs de ce film ne sont probablement pas ravis que certains spectateurs (ou peut-être beaucoup de spectateurs) voient ce film chez eux sur leur téléviseur sur grand écran, plutôt que dans une salle de cinéma. Ce film est grand, fait pour être vu en grand. Plus c’est grand, mieux c’est.

On s’attend à ce que le deuxième film soit également conçu pour être regardé massivement — autant ou plus que le premier. Étant donné le succès que le premier film a rencontré dans le court laps de temps où il a été disponible, il ne serait pas choquant de voir plus d’une suite. Pour l’instant, on s’attend à ce qu’une seule suite fasse l’affaire, mais comme nous le savons lorsqu’il s’agit de la propriété de Dune, tout est possible.