Le nouvel iPhone SE Plus pourrait être lancé en 2022 avec un écran de 4,7 pouces

En début d’année, il a été rapporté qu’un iPhone SE 3 équipé de la 5G et d’une puce A14 arriverait très probablement au cours du premier semestre 2022. Le nouvel ajout attendu à la série d’iPhone SE d’entrée de gamme d’Apple réutilisera vraisemblablement le design de l’iPhone SE de 2020 ou, de façon plus optimiste, le design de l’iPhone X.

Apple serait en train de planifier la disparition complète de l’iPhone mini, car le format de 5,4 pouces ne se vend pas exactement comme la société l’avait prévu au départ. Cela signifie que la gamme d’iPhone sera principalement axée sur des appareils plus grands, car l’iPhone SE est déjà un vieux modèle et un rafraîchissement ne semble pas prévu de sitôt.

Mais, un nouvel iPhone SE est en fait en route, et selon l’analyste Ross Young, spécialiste des écrans, il devrait arriver dès l’année prochaine. Par contre, ce n’est pas l’iPhone SE que vous attendez.

We now hear the next LCD iPhone will be introduced in 2022 and called the SE Plus with the same 4.7″ LCD as the 8 along with 5G. We hear the iPhone SE3 with a 5.7″ – 6.1″ LCD is now pushed to 2024. https://t.co/9gxiAAk8Yi —Ross Young (@DSCCRoss) October 25, 2021

Tout d’abord, il ne s’agira pas de l’iPhone SE 3 que le monde attendait, mais d’un iPhone SE Plus doté de la même dalle LCD de 4,7 pouces que l’iPhone 8. Si tel est le cas, le prochain iPhone SE sera également équipé de la batterie plutôt petite de 1 821 mAh de l’iPhone 8 et d’une résolution d’écran de 1 334 x 750 pixels. D’un autre côté, si le design de l’iPhone 8 est aujourd’hui plutôt dépassé, il est toujours doté d’une coque en verre de qualité supérieure et d’un châssis en aluminium, et ne pèse que 148 grammes.

L’iPhone SE Plus sera probablement aussi doté de la résistance à la poussière et à l’eau IP67 du 8, et pour déverrouiller le smartphone, les utilisateurs s’appuieront sur un traditionnel capteur circulaire Touch ID. Alors que nous nous attendons à ce que l’iPhone SE 3 commence à 399 dollars, pour le moment, le prix de l’éventuel iPhone SE Plus fait l’objet de spéculations.

Bonjour, iPhone SE Plus

Je sais ce que vous pensez : un iPhone Plus n’est-il pas censé avoir un écran plus grand ? En théorie, c’est le cas, mais cette fois, Apple pourrait viser une approche différente et utiliser la désignation « Plus » pour indiquer que l’appareil est plus rapide, avec évidemment la connectivité 5G. Bien sûr, cela risque fort de semer la confusion parmi les fans de l’iPhone, et Apple pourrait donc finir par reconsidérer cette approche. La bonne nouvelle est qu’un iPhone SE 3 est toujours prévu, et qu’il pourrait être lancé courant 2024. C’est ce qu’explique Young, qui ajoute qu’il sera doté d’un écran compris entre 5,7 et 6,1 pouces. Donc, en théorie, les petits iPhone sont en voie de disparition à long terme, car Apple prévoit de miser gros sur des écrans plus grands, non seulement sur ses modèles premium, mais aussi sur des configurations plus abordables.

Évidemment, il est important de garder à l’esprit que tout ceci n’est encore qu’une rumeur, et qu’il vaut mieux prendre ces informations avec des pincettes.