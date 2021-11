Selon une fuite d’Apple, les batteries des véhicules électriques pourraient poser des difficultés

La voiture électrique d’Apple , dont on parle depuis longtemps, devrait être lancée en 2024, selon certaines sources en décembre. L’un des composants clés de la voiture présumée d’Apple est, bien sûr, les batteries, qui, selon une fuite précédente, seraient de conception monocellulaire afin de viser une densité de puissance plus élevée. La dernière fuite sur le sujet indique que les batteries pourraient également constituer un problème majeur pour Apple dans le cadre de son projet de véhicule électrique.

