Un brevet de Samsung montre le futur S Pen avec une caméra intégrée

Une chose que les utilisateurs de smartphones ont tous en commun est qu’ils veulent le plus d’espace d’écran possible dans les limites d’un facteur de forme particulier. Cela signifie que, quelle que soit la taille du smartphone, nous voulons autant d’écrans que possible et pas d’encoche. En général, les caméras et les autres capteurs sont cachés dans une encoche, consommant ainsi l’espace de l’écran qui pourrait être utilisé pour des vidéos ou des images, entre autres.

Jusqu’à présent, plusieurs méthodes ont été utilisées par les fabricants de smartphones pour éliminer l’encoche, notamment en utilisant des caméras dites « pop-up » ou « monotorisées ». Un nouveau brevet de Samsung a fait surface et présente des illustrations mettant en évidence un stylet S Pen très intéressant avec une caméra intégrée.

Le stylet a plusieurs modes de fonctionnement, dont un qui fait sortir le haut du stylet du châssis du smartphone, fournissant une caméra frontale qui ne prend pas d’espace sur l’écran à l’avant du smartphone.

Les caméras sont situées à l’extrémité du S Pen, à l’opposé de la pointe du stylet. Le S Pen dans le brevet agit également comme un stylet traditionnel du type de ceux que Samsung propose depuis un certain temps pour certains de ses smartphones.

Un autre mode de fonctionnement permet d’utiliser la caméra S Pen à distance avec des gestes pour activer l’obturateur.

Un simple brevet

Les images du brevet mettent en évidence la connectivité sans fil et un support qui s’ouvre par glissement, permettant à la caméra d’être relevée. La caméra détachable dispose également d’un microphone intégré et d’un bouton de déclenchement. L’intégration d’un microphone suggère qu’il peut également être utilisé pour enregistrer des vidéos. En outre, la conception prendra en charge plusieurs capteurs de caméra, permettant plusieurs ouvertures et angles de vue.

Le brevet de Samsung a été déposé auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 5 mars 2021. Le brevet est intitulé « Portable terminal including separable camera ». Bien que le brevet ait été déposé en mars, il n’a été publié que le 10 septembre 2021. Comme toujours, un brevet ne garantit pas qu’un produit utilisant cette technologie sera commercialisé.