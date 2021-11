LG Display développerait un écran poinçonné pour l’iPhone 14 Pro

by

Selon le site coréen TheElec, LG Display a commencé à développer la technologie « Under Display Camera » (UDC) pour la mettre en œuvre dans les smartphones et les tablettes. Nous avons déjà vu cette technologie en action dans le ZTE Axon 30 5G et le Galaxy Z Fold 3 de Samsung.

La technologie de caméra sous écran, ou du moins son itération actuelle, repose sur le recouvrement du trou, nécessaire à la caméra frontale, par un autre minuscule écran. Sa résolution et sa densité de pixels sont assez différentes de celles de l’écran principal, ce qui donne lieu à un patch facilement visible. Mais laissons les imperfections de côté, du moins pour l’instant. Pour qu’un fabricant s’engage dans une technologie de caméra sous l’écran, cela signifie qu’il doit d’abord développer une technologie d’écran poinçonné, et partir de là, en couvrant le trou avec un autre écran (qui peut ou non faire partie de l’écran principal).

Les exigences spécifiques susmentionnées ont poussé LG Display à se concentrer d’abord sur la conception d’écrans poinçonnés. Selon la feuille de route, citée par la source coréenne, LG Display prévoit d’augmenter la transmission de la lumière de l’UDC à 20 % d’ici 2023 et à 40 % d’ici 2024. Pour qu’une solution UDC fonctionne, elle doit avoir une faible densité de pixels (environ 200 ppp) afin de permettre à la lumière de traverser l’écran et de pénétrer dans la caméra frontale située en dessous.

Maintenant, un autre rapport, provenant du média chinois MyDrivers, va étrangement dans le sens des informations partagées par les sources coréennes. Selon le site, Apple tente de conclure un accord avec LG et d’obtenir des écrans poinçonnés pour la prochaine génération d’iPhone 14 Pro. L’information est censée provenir de sources de la chaîne d’approvisionnement en Chine, alors prenez-la avec des pincettes.

Cependant, il est clair que ce développement rapide que vise LG est parfait pour Apple si la société de Cupertino veut couper les vivres à Samsung Display et s’approvisionner en écrans poinçonnés auprès d’un autre fournisseur. Acheter des écrans à LG signifie également qu’Apple ne versera pas d’argent dans la poche de son principal rival, et ce serait plutôt sûr du point de vue de la part de marché, surtout après que LG ait décidé d’abandonner et de quitter complètement le marché des smartphones.

Adieu l’encoche ?

Les jours de l’encoche sont-ils comptés ? On ne peut pas l’affirmer, mais avec tous les efforts de développement déployés pour offrir une expérience d’écran bord à bord ininterrompue, ils pourraient bien l’être. Apple a réduit d’environ 20 % la taille de l’encoche dans la gamme d’iPhone 13, mais la société est toujours à la traîne par rapport à son principal concurrent, Samsung.

Le géant technologique coréen utilise des écrans poinçonnés depuis plusieurs générations et s’oriente maintenant vers des solutions de caméra sous l’écran. La seule façon pour Apple de rester compétitif est de développer sa propre technologie de caméra sous l’écran ou d’acheter une option tierce. La vraie question est de savoir si les écrans poinçonnés de LG seront bons et à quelle vitesse la société sera capable de les fabriquer.