Le Galaxy Z Fold 3 pourrait être le prochain à bénéficier de la version bêta de One UI 4.0

Selon SamMobile, la mise à jour logicielle One UI 4.0 de Samsung, du moins dans son état bêta précoce, est actuellement déployée sur la série Galaxy S21 en Corée du Sud. Alors que Samsung doit encore étendre son programme bêta en dehors de son pays d’origine et de quelques marchés sélectionnés, on s’attend à ce que le Galaxy Z Fold 3 soit le prochain sur la liste pour le déploiement de la mise à jour One UI 4.0.

Cette spéculation est basée sur une déclaration faite par Ice universe, qui a tweeté jeudi que les utilisateurs du Z Fold 3 basés en Chine sont les prochains à recevoir la bêta de One UI 4 dans un avenir proche.

China Samsung will launch the One UI 4 Beta of Fold3 in the near future — Ice universe (@UniverseIce) October 21, 2021

Alors que nous attendons que les déploiements atteignent les États-Unis, l’Europe et d’autres régions, davantage de smartphones Samsung devraient recevoir la mise à jour logicielle en Chine et en Corée du Sud.

Alors que One UI 3 est une surcouche d’Android 11, One UI 4 est susceptible d’être basé sur Android 12. Alors que One UI 4 lui-même n’apporterait pas de nouvelles fonctionnalités majeures dans son état bêta actuel, à part quelques refontes d’applications intégrées et des corrections de bugs, Android 12 a beaucoup de raisons d’être excité.

Android 12 au cœur de l’expérience

Plus particulièrement, Android 12 apporte un nouveau design signé Material You, de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de confidentialité, et des optimisations de performances.

Nous nous attendons à ce qu’Android 12 (et donc One UI 4.0) fasse son apparition sur les smartphones Samsung pris en charge aux États-Unis et en Europe entre décembre de cette année et janvier 2022, donc espérons que l’attente ne sera pas longue.