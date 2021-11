Google Chrome et Microsoft Edge bénéficient d’un éditeur PDF gratuit, grâce à Adobe

Après des années d’attente et de frustration, un éditeur PDF gratuit arrive enfin sur un navigateur grâce à Adobe. Google Chrome et Microsoft Edge viennent de s’améliorer considérablement grâce à un outil gratuit d’édition de PDF annoncé par Adobe. Après des années de frustration et de maux de tête, principalement à cause des PDF, les utilisateurs peuvent désormais ajouter une extension qui facilite l’affichage, la modification et la gestion des PDF dans le navigateur.

La société a publié une mise à jour importante de son extension Acrobat Tools pour Google Chrome et Microsoft Edge. Et bien qu’il y ait plusieurs nouvelles fonctionnalités, le principal ajout est un éditeur PDF gratuit. Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter l’extension pour les essayer.

Cette nouvelle fonctionnalité a fait ses débuts en août, mais Adobe ne l’annonce que maintenant. Le géant du logiciel indique que sa nouvelle extension Adobe pour Chrome offre aux utilisateurs ce qu’elle qualifie « l’ensemble le plus complet d’outils PDF directement dans le navigateur ». Grâce à cette extension, les utilisateurs n’auront plus besoin de télécharger une version autonome d’Acrobat ou d’un autre outil pour accéder aux fichiers PDF en ligne.

Avec cette mise à jour, Adobe Acrobat permet aux utilisateurs de modifier des PDF, d’ajouter des commentaires, des annotations, des signatures et plusieurs autres modifications de base directement à l’intérieur d’une fenêtre de navigateur.

Les utilisateurs pourront désormais ajouter rapidement des commentaires, des mises en évidence ou des dessins aux fichiers PDF dans la fenêtre de leur navigateur à l’aide d’un volet déroulant. La mise à jour permet également aux utilisateurs de signer électroniquement des documents sans avoir à télécharger d’outils supplémentaires, et de remplir rapidement des formulaires manuellement ou en utilisant des informations pré-remplies.

Une extension très utile

L’extension permet aux utilisateurs de faire pivoter, de supprimer ou de réorganiser des pages PDF pour optimiser l’affichage et l’impression, de transformer un PDF en document Microsoft Word, de convertir des pages Web en PDF, etc. Et comme cela fonctionne sur Google Chrome, il se peut que cela fonctionne également sur Chrome OS, bien qu’Adobe ne l’ait pas mentionné.

Gardez à l’esprit que certaines des fonctionnalités les plus avancées ne seront pas incluses dans l’outil gratuit et nécessiteront un abonnement Adobe. Et si vous avez besoin de plus de fonctionnalités, il offre un essai gratuit de 7 jours.