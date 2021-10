Le MacBook Air 2022 pourrait abandonner le nom « Air », et avoir une encoche

Nous sommes encore à plusieurs mois du lancement éventuel du nouveau MacBook Air, mais il semble que le dernier événement Apple Unleashed ait donné aux leakers plus de choses à dire. Bien que la nouvelle gamme de MacBook Pro d’Apple soit arrivée, les rumeurs continuent de circuler au sujet de la prochaine évolution du MacBook Air d’entrée de gamme.

Le modèle mis à jour serait doté du même connecteur MagSafe qu’Apple a ramené sur le MacBook Pro, et présenterait la nouvelle génération de puces M2 d’Apple. Ai-je également mentionné qu’il pourrait ne pas s’appeler MacBook Air ? Autrement dit, nous pourrions simplement voir le MacBook 2022.

Cette rumeur provient de Dylandkt qui s’est montré assez fiable en matière de fuites concernant le géant à la pomme croquée. Les nouvelles fuites semblent confirmer les précédentes rumeurs d’une sortie en 2022 et d’une multitude d’options de couleurs analogues à l’iMac de 24 pouces. Le design général serait analogue à celui du nouveau MacBook Pro, mais plus fin, plus léger et sans ventilateur.

Contrairement au MacBook Pro, le nouveau MacBook Air ne disposera pas de l’écran ProMotion à 120 Hz, du port pour carte SD ou HDMI. Néanmoins, il va se vanter du port MagSafe, une webcam 1080p et des ports USB-C. Bien que l’absence de l’écran ProMotion soit décevante, il pourrait au moins avoir encore l’écran Mini-LED.

The upcoming MacBook (Air) will release in the middle of 2022. It will have MagSafe, a 1080p webcam, USB C ports, a 30W power adapter, and no fans. There will be color options similar to the iMac 24. The bezels and keyboard will be an off white with full sized function keys.

—Dylan (@dylandkt) October 21, 2021