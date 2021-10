Les Steam Deck peuvent être commandés depuis un certain temps déjà, et les premiers clients peuvent attendre leur console en décembre. Les Steam Deck nouvellement réservés seront probablement expédiés au cours du deuxième trimestre 2022.

Les deux autres catégories comprennent les jeux non pris en charge et les titres dont la compatibilité avec la console Steam Deck n’a pas encore été testée. Vous pouvez consulter l’image ci-dessous pour avoir une meilleure idée des catégories.

Après avoir lancé la console de jeu portable Steam Deck pour affronter la Switch OLED de Nintendo plus tôt cette année, Valve s’est efforcé de rendre l’appareil prêt à être lancé avant sa sortie officielle en décembre 2021. La société a récemment ouvert un nouveau compte Twitter dédié à la communauté Steam Deck. Et maintenant, elle a lancé le programme de compatibilité Steam Deck qui mettra une coche « vérifié » » sur les jeux Steam qui sont compatibles avec la console portable .