De nouveaux benchmarks placent le Apple M1 Max au-dessus des cartes graphiques de bureau

Les grandes déclarations d’Apple sur les capacités de performance du M1 Pro et du M1 Max semblent être légitimes, car de nouveaux benchmarks font surface. Cette fois, un Redditor a trouvé des scores de GFXBench pour le Apple M1 Max qui le place à environ 25 % plus rapide que la NVIDIA RTX 3070 mobile, ce qui le place en phase avec les graphiques d’Apple lors de sa présentation.

L’utilisateur de Reddit senttoschool a publié les premiers scores GFXBench du Apple M1 Max dans le subreddit r/Hardware. Évidemment, il serait sage d’être sceptique quant à ces résultats pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la soumission sur GFXBench a été faite en utilisant l’API Metal d’Apple, par rapport aux résultats de NVIDIA et AMD utilisant OpenGL sur Windows.

Cela dit, si l’on compare les résultats du M1 Max à ceux de la RTX 3080 Mobile et de la Radeon RX 6800M (les mêmes GPU qu’Apple a utilisés dans sa présentation), on constate que la puce Apple Silicon bat ou se rapproche des deux autres GPU lorsqu’on regarde les résultats hors écran.

Si l’on compare les résultats d’Aztec Ruins Normal Tier Offscreen à ceux des autres GPU, c’est assez époustouflant. Le M1 Max semble plus puissant que plusieurs cartes graphiques de bureau, y compris la RTX 2080 Super, la Radeon RX 6800 XT et même la NVIDIA Titan V. Le M1 Max ne gagne pas tous les benchmarks comme le Car Chase et l’Aztec Ruins High Tier, mais le fait qu’il tienne tête aux composants de bureau change la donne.

Ce ne sont pas les seuls benchmarks qui confirment les performances du M1 Max. Il y a quelques jours, on a vu les premiers résultats de Geekbench pour le M1 Max. Dans ce benchmark, le M1 Max a obtenu un score de 1 749 points dans le test moncoeur et 11 542 points dans le test multicoeurs. Comparé à la puce Apple M1 dans le MacBook Pro de 13 pouces, le M1 Max est presque 60 % plus rapide en performance multi-coeurs.

Les M1 Pro et Max consomment 70 % d’énergie en moins par rapport aux offres d’Intel

Il faut préciser que la puissance brute seule n’est pas le seul exploit ici. Ces gains de performances sont obtenus en dépit du fait que les M1 Pro et Max consomment 70 % d’énergie en moins par rapport aux offres d’Intel. N’oubliez pas que la puissance maximale disponible pour charger le nouveau MacBook Pro de 16 pouces est de 140 watts. La RTX 2080 Super de bureau a à elle seule un TGP de 250 W.

Comme indiqué précédemment, il est important de regarder ces chiffres avec un certain scepticisme. L’utilisation de l’API Metal d’Apple présente un avantage, car elle est spécifiquement conçue pour le matériel Apple, alors que OpenGL est plus généralisé pour la compatibilité matérielle.

Toutefois, cela signifie également que les applications spécialement conçues pour la puce Apple Silicon pourraient bénéficier de performances bien supérieures. Apple n’a pas seulement mis Intel en garde, mais aussi AMD et NVIDIA, et il sera intéressant de voir comment les entreprises combattent l’avantage de l’arrivée massive d’Apple.

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces sont d’ores et déjà disponibles en précommande, et les premières unités devraient être expédiées la semaine prochaine.