Apple réintroduit la recharge MagSafe avec le nouveau MacBook Pro 2021

L’année dernière, Apple a étonnamment ramené son système de recharge MagSafe tant apprécié avec le lancement de la série d’iPhone 12, ce qui a jeté les bases de systèmes de recharge sans fil magnétique analogues dans l’univers Android. Après cela, les rumeurs ont commencé à suggérer que le géant basé à Cupertino vise à ramener son système de recharge rapide MagSafe sur sa gamme de MacBook Pro. Et deviner quoi ? Apple a ramené le système de charge MagSafe avec le lancement des derniers modèles de MacBook Pro M1 Pro et M1 Max hier.

Pour ceux qui l’ignorent, Apple a abandonné le système de charge MagSafe sur les modèles de MacBook il y a environ 5 ans et l’a remplacé par des ports USB-C pour la recharge. Bien qu’il s’agisse d’une décision idéale à l’époque, la suppression du système MagSafe était plutôt triste car il s’agissait d’une caractéristique très appréciée des MacBook.

Ainsi, à l’occasion de son événement matériel Unleashed, Apple a présenté ses derniers modèles de MacBook Pro 2021 dotés de ses toutes dernières puces maison — les M1 Pro et M1 Max (et non M1X), d’un nouveau système de charge MagSafe 3.0, de davantage de ports et d’un emplacement pour carte SD.

Parmi ceux-ci, le retour du système de charge MagSafe est vraiment l’un des plus grands points forts des nouveaux modèles MacBook Pro. Selon Apple, le nouveau MagSafe 3.0 a un nouveau design et prend en charge davantage de capacités d’alimentation que le précédent système. Toutefois, il convient de mentionner que les utilisateurs pourront toujours recharger l’appareil par les ports Thunderbolt intégrés. Selon Apple, les nouveaux MacBook Pro peuvent toujours se recharger via l’USB-C, mais la nouvelle prise MagSafe 3 est plus puissante qu’auparavant. Sans fournir de spécifications détaillées, Apple indique qu’avec la charge rapide, le MacBook Pro peut se charger jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes.

En outre, Apple a inclus un plus grand nombre de ports (HDMI, SDXC) que par le passé dans ses modèles MacBook Pro M1 Pro et M1 Max. Ainsi, les utilisateurs n’auront plus besoin d’un adaptateur tiers pour connecter des écrans, des appareils et d’autres périphériques supplémentaires.

De réelles avancées

En outre, la société a ajouté une tonne de nouvelles fonctionnalités aux derniers MacBook Pro. Pour commencer, les nouveaux appareils MacBook Pro sont dotés d’une encoche à l’avant pour loger une meilleure webcam 1080p. La société a également ajouté un système de haut-parleurs amélioré aux appareils, le modèle de 16 pouces étant équipé de 6 haut-parleurs avec une prise en charge de la fonction Spatial Audio. En outre, la société a abandonné la fameuse Touch Bar des précédents MacBook Pro au profit de touches physiques.

La page de spécifications d’Apple révèle que les deux nouveaux MacBook Pro seront toujours livrés avec des blocs de charge USB-C. Le câble MagSafe 3 de 2 mètres est doté d’un embout USB-C à brancher sur le chargeur. Si vous commandez le nouveau MacBook Pro de 14 pouces, alors vous pouvez vous attendre à recevoir un bloc de charge USB-C de 67 W si votre ordinateur portable a un CPU M1 Pro à 8 cœurs à l’intérieur, ou un adaptateur USB-C de 96 W si vous en commandez un avec un CPU M1 Pro ou M1 Max à 10 cœurs (il est également disponible en tant qu’accessoire optionnel pour le modèle moins cher). Toute personne achetant un nouveau Macbook Pro de 16 pouces recevra un chargeur USB-C de 140 W ainsi qu’un câble USB-C vers MagSafe 3 de 2 mètres.