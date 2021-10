Les clés de voiture numériques d’Android 12 arrivent

Vous vous souvenez que Google avait annoncé qu’à partir d’Android 12, vous seriez en mesure de déverrouiller certains véhicules avec votre smartphone, à condition d’avoir un smartphone Google ou Samsung ? Si votre mémoire est un peu floue, oui, les clés de voiture numériques sont une réalité qui arrivera très bientôt sur un smartphone compatible près de chez vous. À condition que vous conduisiez un modèle BMW récent, car c’est le plus grand constructeur automobile à prendre en charge le déverrouillage numérique des voitures à ce jour.

Initialement annoncé en mai lors de la Google I/O 2021 aux côtés d’Android 12, Digital Car Keys n’a guère été entendu depuis, mais une récente mise à jour du framework Google Play Services indique que la fonctionnalité est certainement prête pour une sortie officielle aux côtés du lancement d’Android 12 cette semaine.

XDA a découvert qu’une mise à jour du framework Google Play Services a apporté les prérequis de code nécessaires pour la fonctionnalité de déverrouillage de la voiture. Plusieurs lignes de code font référence à l’utilisation du NFC et de la bande ultra-large (UWB) pour le déverrouillage des véhicules.

Grâce à l’UWB, vous serez en mesure de déverrouiller votre voiture jusqu’à une distance de 30 mètres. Google a travaillé avec les constructeurs automobiles pour inclure cette fonctionnalité et faire en sorte que le déverrouillage de la voiture soit pris en charge à distance, comme pour votre porte-clés. Si peu de smartphones prennent en charge la technologie UWB, la technologie NFC est beaucoup plus répandue pour les clés de voiture numériques, bien qu’elle nécessite que vous tapotiez un endroit spécifique sur la porte du véhicule avec votre appareil.

Et devinez quoi, le prochain fleuron de Google, le Pixel 6 Pro, prendra très probablement en charge l’UWB, ce qui en fait le flagship parfait pour présenter les clés de voiture numériques. En effet, la gamme Pixel 6 arrive très bientôt, et la blogosphère bourdonne d’informations intéressantes sur les prochains poids lourds de Google presque chaque jour.

Un lancement avec le Pixel 6 Pro

Dans un premier temps, la fonctionnalité Digital Car Keys sera limitée à certaines régions pour que Google puisse éprouver la fonctionnalité, et vous devrez installer un service de clé de voiture numérique ainsi qu’avoir un verrouillage d’écran protégé par mot de passe avec les informations d’identification stockées dans Google Pay notamment.

Apple prend en charge le déverrouillage des voitures depuis un certain temps déjà. Vous pouvez déverrouiller votre véhicule compatible avec un iPhone XS ou plus récent et une Apple Watch 5 ou plus récente. Samsung est également de la partie, puisque les propriétaires de la nouvelle Genesis GV60 en Corée du Sud peuvent utiliser leurs appareils Galaxy S21 pour verrouiller/déverrouiller la voiture, démarrer le véhicule et actionner le klaxon. Espérons que la fonction « Digital Car Keys » d’Android deviendra aussi répandue et largement supportée que l’itération d’Apple.