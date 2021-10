Windows 11 a été repéré comme exécutant des applications Android, le support arrive

by

Depuis que Microsoft a annoncé que Windows 11 prendrait en charge les applications Android, nous attendions avec impatience de mettre la main sur cette nouvelle fonctionnalité et de l’essayer. Malheureusement, Microsoft a annoncé que la fonctionnalité ne serait pas disponible le jour de la sortie de Windows 11, et que nous devrions attendre plus longtemps avant de pouvoir l’essayer. Après des mois d’attente, nous avons maintenant deux nouvelles captures d’écran de la fonctionnalité en action, mettant en évidence le support multi-instance.

Les images ont été partagées sur le site chinois BiliBili relayées par Windows Latest. Sur les images elles-mêmes, nous pouvons voir WeChat fonctionner sous Windows 11, et apparaître dans la barre des tâches comme une icône normale pour une application standard.

Nous pouvons également voir que WeChat est exécuté dans deux instances, apparemment deux parties distinctes de l’application. Je ne suis pas sûr que cela soit intentionnel ou édité puisque Microsoft n’a pas beaucoup partagé sur la fonctionnalité réelle du support des applications Android.

La prise en charge multi-instance est idéale, car les ordinateurs sont souvent plus puissants et peuvent gérer plusieurs tâches mieux que les appareils mobiles. En outre, il serait très utile de disposer d’une plus grande surface d’écran pour travailler, ce qui signifie que vous pouvez voir davantage de choses en même temps, bien que, alternativement, vous puissiez la plupart du temps faire la même chose sur le Web.

Nous savons que les applications Android fonctionneront de manière analogue aux applications Windows standard sur la plateforme, et il ne devrait pas y avoir trop de différences en termes de fonctionnalité. Vous pourrez épingler les applications au menu Démarrer ou à la barre des tâches, et elles prendront en charge la souris, le clavier et même le tactile. Microsoft n’a pas précisé quand le support des applications Android serait finalement déployé publiquement, mais nous devrions voir les fonctionnalités apparaître dans les canaux de développement Insider très bientôt, espérons-le.

Bientôt un lancement pour les Insiders ?

C’est bon signe, en tout cas, et cela est confirmé par le fait que l’App Store d’Amazon est présent dans le Microsoft Store depuis environ un mois (bien qu’il ne soit pas encore disponible au téléchargement, bien sûr). La boutique d’Amazon est la façon dont Microsoft fournira les applications Android dans Windows 11 (plutôt que le Google Play — et évidemment avec les limitations qui en découlent, car toutes les applications ne sont pas prises en charge par Amazon, en aucune façon).

Quelles sont les applications Android que vous prévoyez d’utiliser sur votre machine Windows 11 ?