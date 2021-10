Microsoft confirme que Windows 11 n’aura pas d’emojis en 3D

Microsoft a fait l’éloge des emojis 3D sur Windows 11 sur ses réseaux sociaux depuis des mois maintenant. Cependant, à la déception des utilisateurs qui ont adoré les mignons nouveaux emojis, la société a publié les ennuyeux emojis avec un design 2D plat dans la dernière build Insider.

Microsoft a d’abord annoncé de nouveaux emojis 3D Fluent pour Windows en juillet, juste à temps pour la Journée mondiale de l’emoji. Le message mentionnait que le nouveau set d’emojis serait disponible pour Teams et Windows pendant les fêtes de fin d’année. Ce message a été réitéré lorsque Microsoft a tweeté des emojis 3D en disant qu’il s’agissait de « nouveaux emojis pour Windows 11″. Vous pouvez consulter ce tweet ci-dessous :

We can’t stop obsessing over these newly designed emojis for #Windows11. Which one is your favorite? pic.twitter.com/vVQapkipbc —Windows (@Windows) August 20, 2021

Avec la sortie de la build 22478 de Windows 11 pour les membres du programme Insider, Microsoft a finalement commencé à déployer de nouveaux emojis Fluent. Cependant, il n’y a pas les emojis 3D tant attendus. Au lieu de cela, Microsoft a opté pour des versions 2D, comme vous pouvez le voir dans l’image en tête d’article.

En réponse à la question d’un utilisateur de Twitter, Brandon LeBlanc, Senior Program Manager de Microsoft au sein de l’équipe du Windows Insider Program, a confirmé que l’entreprise utilisera des versions 2D des emojis Fluent pour Windows 11.

No, for Windows 11 we’re using the 2D versions. Thanks! —Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) October 14, 2021

La raison pour laquelle Microsoft n’a pas adopté ses designs 3D dans Windows 11, malgré ses promesses, n’est pas claire, mais c’est probablement parce qu’un design 2D plus plat fonctionne mieux dans de multiples applications. Les designs 3D sont également différents sur une variété d’écrans et de résolutions, donc Microsoft a probablement opté pour un design 2D pour une représentation plus cohérente de ses emojis pour tous les utilisateurs de Windows 11.

L’utilisation de Clippy pour l’emoji trombone

Un autre changement dans le nouveau jeu d’emoji est l’utilisation de Clippy pour l’emoji trombone. Microsoft avait déjà confirmé l’utilisation de l’emoji Clippy pour les applications Office et il est maintenant disponible en natif sur Windows 11.

Alors que nous n’aurons pas d’emojis 3D en natif dans Windows 11, nous pourrions les voir dans d’autres produits Microsoft comme Teams et Microsoft 365. On peut donc dire que les emojis 3D Fluid ne sont pas perdus. Bien que l’absence d’emojis 3D soit une déception, les nouveaux emojis sont sans doute une amélioration par rapport à ce que nous avions dans Windows 10. Les utilisateurs intéressés n’auront pas à attendre trop longtemps, car Microsoft prévoit d’intégrer ces nouveaux emojis à Windows 11 dans une future mise à jour de service.