Voici les OnePlus Buds Z2, des écouteurs avec ANC et 38 heures d’autonomie

Les OnePlus Buds Z2 sont vendus au prix de 499 CNY (~ 67 euros) et seront en vente à partir du 19 octobre en Chine. Ces écouteurs entièrement sans fil seront disponibles en deux variantes de couleur — noir et blanc.

En outre, les Buds Z2 se connectent à votre smartphone à l’aide d’une connectivité Bluetooth 5.2 et supportent une latence aussi faible que 94 ms (contre 103 ms pour les Buds Z) en mode jeu. Les écouteurs sont également dotés d’un indice IP55 pour la résistance à la sueur et à l’eau.

Le OnePlus Buds Z2 arrive comme un successeur des Buds Z qui ont été lancés aux côtés du OnePlus 8T plus tôt l’année dernière. Les OnePlus Buds Z2 présentent presque le même design que leurs prédécesseurs, avec des modifications mineures ici et là. Même l’étui de charge est identique. Les principales différences résident dans le pilote audio, la suppression du bruit et le domaine de l’autonomie.

OnePlus a récolté d’immenses louanges avec le lancement des OnePlus Buds Pro dotés d’une annulation active du bruit (ANC) plus tôt cette année. Aujourd’hui, le géant chinois a ajouté la fonction d’annulation du bruit de qualité supérieure à ses écouteurs abordables entièrement sans fil. Voici les OnePlus Buds Z2 qui ont été lancés hier aux côtés du OnePlus 9RT , et qui offrent jusqu’à 40 dB de suppression active du bruit .