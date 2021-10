Clubhouse pour iOS ajoute un nouveau mode Music et des améliorations de la recherche

Afin d’améliorer l’expérience de sa communauté, Clubhouse lance un nouveau mode Music , qui, selon elle, aidera les gens à mieux s’exprimer lorsqu’ils se produisent dans une salle de concert. Ainsi, cela pourrait faire de Clubhouse un meilleur endroit pour jouer — et écouter — de la musique en direct, avant l’entrée annoncée d’Amazon dans ce domaine, et alors que Twitter a commencé à déployer des « Espaces payants » où les musiciens pourraient également organiser des spectacles. Spotify dispose également de sa propre application audio en direct.

