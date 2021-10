Les spécifications du Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google ont été dévoilées

Alors que tous les autres fabricants de smartphones restent hermétiques à leurs smartphones non commercialisés, Google a été assez transparent avec sa prochaine série phare Pixel 6, avant son lancement officiel le 19 octobre. Et maintenant, après diverses fuites et spéculations, les spécifications confirmées du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro ont récemment fuité en ligne. Alors, entrons tout de suite dans les détails.

Avant l’événement de lancement, les pages produits officielles des Pixel 6 et 6 Pro ont été mises en ligne par erreur par le revendeur britannique Carphone Warehouse au cours du week-end. Bien que les pages produits aient depuis été retirées, Evan Blass a partagé des captures d’écran sur Twitter.

Celui-ci révèle les spécifications confirmées des Pixel 6 et 6 Pro, notamment la taille de l’écran, le taux de rafraîchissement de l’écran, l’autonomie de la batterie, et plus encore.

(for when these inevitably get pulled down) pic.twitter.com/EhETg34Pcn —E (@evleaks) October 9, 2021

Pixel 6 Pro, le modèle haut de gamme

En commençant par le modèle haut de gamme, le Pixel 6 Pro sera doté d’un écran de 6,7 pouces prenant en charge une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Selon les spécifications qui ont fuité, le taux de rafraîchissement sera ajusté dynamiquement par l’appareil et pourra descendre jusqu’à 10 Hz, grâce à la technologie d’affichage LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide). Cela permettra également à l’appareil d’économiser un peu de batterie.

En outre, l’appareil aurait une autonomie d’une journée entière, même si la 5G est activée. D’après les tests effectués sur la batterie, le Pixel 6 Pro offrira une autonomie moyenne de 34 heures. Il se chargera également à 50 % en seulement 30 minutes avec l’adaptateur d’alimentation 30 W fourni. L’appareil prendra également en charge la recharge rapide sans fil de 23 W avec un nouveau Pixel Stand.

En dehors de ces éléments, le listing révèle également les spécifications de la caméra du Pixel 6 Pro. Le prochain smartphone comprendra une configuration à triple caméra, y compris un objectif principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels. L’appareil sera également livré avec diverses fonctionnalités astucieuses de la caméra, comme un mode Gomme et un mode Mouvement.

Sous le capot, le Pixel 6 Pro embarquera le chipset interne Google Tensor, ce qui a déjà été confirmé par Google. En outre, Google a également le chipset de sécurité Titan M2 à bord de smartphone pour une couche de sécurité supplémentaire. En outre, l’appareil exécutera Android 12 hors de la boîte, et recevra 5 ans de mises à jour de sécurité Android, ce qui est conforme aux précédentes fuites.

Pixel 6, la variante standard

Maintenant, pour en venir au Pixel 6 standard, l’appareil se vantera de caractéristiques et de spécifications analogues à son aîné. En fait, selon les spécifications divulguées, le modèle Pixel 6 serait capable de fournir une autonomie de 48 heures, grâce à un mode Economiseur de batterie extrême, ce qui est beaucoup plus que l’autonomie du 6 Pro.

Il sera livré avec une configuration à double caméra avec un objectif primaire de 50 mégapixels qui laissera passer 150 % de lumière en plus que son prédécesseur. Ainsi, les utilisateurs peuvent s’attendre à capturer des clichés de haute qualité en basse lumière avec les caméras du futur Pixel.

Tout comme la variante Pro, le Pixel 6 standard sera également alimenté par le chipset Google Tensor et sera livré avec un chipset Titan M2 intégré pour une sécurité accrue. Selon la fuite, l’appareil offrira des performances 80 % plus rapides avec le chipset Tensor et sera livré avec une batterie adaptative. Les deux appareils seront également livrés avec un classement IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Donc, ce sont quelques-unes des spécifications confirmées de la série Pixel 6 qui ont fuité avant son lancement officiel. Maintenant, tout ce que nous avons à faire est d’attendre que Google lance officiellement ces appareils et annonce le prix et la disponibilité lors de son prochain événement d’automne. Selon les fuites, la série Pixel 6 devrait commencer à 649 euros.