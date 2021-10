Samsung s’attend à un troisième trimestre de l’année record grâce aux smartphones pliables

by

Plusieurs rapports suggèrent que les ventes de Samsung n’ont pas été les meilleures en 2021. La série Samsung Galaxy S21 ne semble pas être aussi populaire que les ventes initiales le suggéraient. Mais, il semble que les derniers smartphones pliables de Samsung aient reçu plus d’attention que prévu. Le dernier rapport indique que le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 de Samsung se sont vendus à plus d’un million d’unités.

Il semble que les derniers appareils pliables de Samsung connaissent un succès massif en Corée du Sud. Samsung a récemment annoncé que les ventes des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 ont dépassé la barre du million d’unités. Cette étape a été franchie seulement 39 jours après leur annonce le 11 août. Ces chiffres de vente ne sont dépassés que par le Galaxy Note 10 et le Galaxy S8, qui ont atteint la barre du million à un rythme plus rapide.

Le Galaxy Z Flip 3 semble être l’appareil le plus populaire parmi les derniers smartphones pliables de Samsung. La société a exprimé que cet appareil était à lui seul responsable d’environ 70 % des ventes totales, et c’est facile à croire puisqu’il s’agit de la variante la plus abordable. Il se vend actuellement 1 059 euros, mais vous pouvez en obtenir un pour seulement 400 euros si vous décidez d’échanger jusqu’à quatre de vos appareils actuels.

Apparemment, les précommandes des appareils Galaxy Z ont atteint 920 000 unités au cours d’une période de réservation de 7 jours, et 270 000 de ces appareils ont été activés le premier jour ou la période de pré-enregistrement, ce qui constitue un record sur le marché coréen des smartphones. Samsung a également révélé que 54 % des clients qui ont acheté le Galaxy Z Flip 3 étaient des milleniums ou des clients de la génération Z.

Samsung a également décidé d’aider à augmenter ses chiffres de vente en prolongeant son programme spécial de reprise jusqu’au 31 octobre. Cela signifie que vous avez encore le temps d’échanger jusqu’à quatre de vos appareils actuels pour mettre la main sur un nouveau Galaxy Z Flip 3 pour seulement 499 euros ou opter pour le Galaxy Z Fold 3 pour 1 239 euros après un crédit de reprise de 900 euros.

Des chiffres de ventes record

Samsung Electronics a officiellement annoncé aujourd’hui ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre de l’année. En regardant les chiffres, il est clair que la société s’attend à des bénéfices records par rapport à la même période l’année dernière.

Le rapport officiel fait état de revenus compris entre 72 000 et 74 000 milliards de wons coréens, et une conversion rapide nous donne 52 à 53,5 milliards d’euros. Le bénéfice d’exploitation s’annonce également bon — il devrait se situer dans une fourchette de 5 700 à 15 900 milliards de wons coréens, soit 4,12 à 11,4 milliards d’euros.

Vous pouvez constater l’augmentation potentielle par rapport à la même période de l’année dernière — près de 5,2 milliards d’euros de recettes et 2,59 milliards d’euros de bénéfices. Le rapport final sur les résultats financiers est attendu dans le courant du mois, mais on peut affirmer sans risque de se tromper que les principaux moteurs de ce trimestre record sont les ventes de smartphones des séries A et M, ainsi que l’augmentation des prix des semi-conducteurs et des ventes de puces.