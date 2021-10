Le Honor 50 pourrait être plus cher que les appareils aux spécifications similaires

Révélé en Chine en juin dernier, le Honor 50, ferait ses débuts internationaux le 26 octobre. En Chine, le smartphone commence à 2 699 yuans (~ 362 euros) et selon les dernières informations de WinFuture, le modèle de base sera vendu 499 euros en France.

Contrairement à son ancienne société mère Huawei, Honor est autorisé à installer les Google Mobile Services sur ses smartphones, ce qui signifie que les utilisateurs n’auront pas à se contenter d’un système d’exploitation développé à la hâte et qu’ils n’auront pas non plus à recourir à des sources de téléchargement d’applications plus complexes.

Le Honor 50 est doté d’un écran OLED incurvé de 6,57 pouces avec une résolution full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est doté d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran.

L’appareil est équipé de la puce Snapdragon 778G de Qualcomm gravée en 6 nm, qui peut être associée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version la plus évoluée serait vendue au prix de 599 euros. Le smartphone ne dispose pas d’un emplacement micro-SD et n’est pas non plus équipé d’une prise audio de 3,5 mm.

Le smartphone est équipé d’une caméra principale de 108 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels, d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’un module de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 32 mégapixels. Le smartphone est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 300 mAh et offre un support à la charge filaire de 66 W.

Un lancement en France

Il fonctionnera sous Android 11 avec une interface personnalisée par-dessus. Il sera probablement disponible dans les coloris Midnight Black, Emerald Green et Frost Crystal. Le Honor 50 Pro et le Honor 50 SE, moins cher, ont peu de chances de voir le jour à l’international.

Seuls les consommateurs en France, en Malaisie, au Mexique, en Russie, en Arabie saoudite et au Royaume-Uni peuvent s’attendre au Honor 50. Les appareils concurrents de Samsung, realme et Xiaomi avec à peu près la même puissance sont moins chers, mais rognent sur certaines caractéristiques, il sera donc intéressant de voir si Honor parvient à attirer les foules comme elle le faisait auparavant.