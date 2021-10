Les écouteurs Soundcore Liberty 3 Pro d’Anker prennent en charge le son LDAC de haute qualité

Bien que Anker soit principalement connu pour sa vaste gamme d’accessoires de recharge ultra-abordables, ainsi que pour la vente de certains des meilleurs écouteurs sans fil bon marché sur le marché en ce moment, la société n’est pas non plus étrangère au marché haut de gamme de l’industrie dominée par Apple.

Dans la lignée des Soundcore Liberty 2 Pro, le dernier produit d’Anker, les Liberty 3 Pro, publié sous la marque premium Soundcore s’attaque directement aux AirPods Pro d’Apple et aux Galaxy Buds Pro de Samsung, tout en commençant, sans surprise, à un prix inférieur à celui de ces deux géants.

En théorie, on parle d’un prix de 159,99 euros, mais en réalité, vous payez 20 euros de moins au moment où vous lisez ces lignes, dans votre choix de quatre coloris différents, dans le cadre d’une promotion de lancement sans doute limitée. Selon le site officiel de Soundcore, cette réduction devrait expirer le 15 octobre, mais connaissant Amazon, l’offre de lancement pourrait bien être prolongée au-delà de cette date.

Quelle que soit la méthode d’achat anticipé que vous décidiez de suivre, vous devez savoir que les livraisons ne commenceront que dans le courant du mois pour les coloris Frost White, Midnight Black et Fog Gray, et le mois prochain si vous préférez le coloris Dusk Purple.

Par rapport à leurs prédécesseurs, les Soundcore Liberty 3 Pro apportent une annulation active du bruit « personnalisée », qui utilise quelque chose appelé HearID pour « analyser vos oreilles et le niveau de pression intra-auriculaire » et seulement après créer un « profil personnalisé qui optimise la réduction du bruit » pour chaque utilisateur individuel.

De réels avantages

Nous devrons évidemment essayer cette fonction qui pourrait changer la donne dans le monde réel avant d’être trop enthousiastes, et il en va de même pour les technologies ACAA (Astria Coaxial Acoustic Architecture) 2.0 et LDAC « améliorées » qui promettent de permettre une expérience d’écoute Hi-Res Audio avec « une précision et des détails encore plus grands » que jamais.

Anker présente ces écouteurs comme les meilleurs écouteurs sans fil au monde (sans prononcer ces mots exacts), et bien qu’il soit toujours sage de prendre ces affirmations hyperboliques avec des pincettes, il sera certainement impressionnant que le Liberty 3 Pro se rapproche des performances audio de quelque chose comme le Sony WF-1000XM4.

Grosse autonomie

En effet, vous bénéficiez également d’une autonomie de 32 heures pour les écouteurs eux-mêmes et pour l’étui de charge sans fil fourni, ainsi que d’un boîtier certifié IPX4, d’une prise en charge de la recharge rapide, d’un total de 6 microphones, de la connectivité Bluetooth 5.2 et, du moins selon Anker, d’un « ajustement et d’un confort inégalés ».

Indépendamment du boîtier de charge, les écouteurs Liberty 3 Pro peuvent faire durer votre musique jusqu’à 8 heures sans interruption, ce qui est également assez impressionnant. Et lorsque vous êtes à court de jus, une charge rapide de 15 minutes peut fournir 3 heures d’écoute continue, ce qui est encore une autre grande force, surtout lorsque vous considérez le prix réduit susmentionné.