Les OnePlus 9 et 9 Pro reçoivent la première version bêta d’Android 12

Il semble que ce soit une grande semaine, car ce lundi nous avons eu de grandes annonces officielles. Tout d’abord, nous avons vu Google lancer la version finale d’Android 12, et il semble que les choses sont sur le point de s’améliorer. OnePlus a également fait une annonce officielle, où la société nous dit qu’elle va publier la première build Open Beta basée sur OxygenOS 12 pour le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro.

La nouvelle version d’OxygenOS 12 présentera plusieurs changements et améliorations en raison de la récente intégration de la base de code avec Color OS. Cependant, les utilisateurs de OnePlus ne perdront pas les caractéristiques rapides et fluides qui rendent OxygenOS génial.

L’interface utilisateur a fait l’objet d’une refonte visuelle. Le design a été créé autour de l’utilisation de la lumière et de l’ombre, ce qui augmente apparemment la facilité d’utilisation et la lisibilité. Plus précisément, OnePlus affirme que des icônes et une typographie simplifiées, ainsi que des gradients plus subtils et l’utilisation d’ombres, aideront le logiciel à être plus inclusif.

La nouvelle version d’OxygenOS devrait offrir une expérience entièrement mise à niveau puisqu’elle devrait être plus stable et meilleure en matière de gestion de l’énergie. Cependant, les améliorations ne s’arrêtent pas là, car la société a optimisé OxygenOS 12 dans trois aspects, le travail, le repos et le jeu pour vous aider à vous détendre lorsque cela est nécessaire et à rester concentré sur votre travail lorsque vous devez être plus productif.

Par exemple, les utilisateurs de OnePlus recevront Light and Space, qui crée un espace sûr pour aider à minimiser les distractions inutiles dans l’interface utilisateur afin de fournir une expérience plus immersive et confortable. Le mode Zen et les nouveaux modes Private Safe sont les fonctionnalités qui tireront le meilleur parti de ce récent changement. Le design de tout ce que l’on trouve dans OxygenOS 12 aura également l’air classe et simple grâce à sa déconstruction géométrique et son neumorphisme.

Uniquement sur deux smartphones

Le mode sombre obtient également quelques améliorations avec OxygenOS 12, car les utilisateurs peuvent choisir entre trois niveaux différents. Cela donnera à chaque personne le choix d’opter pour le vraiment sombre avec la version Enhanced ou d’opter pour les deux autres modes sombres plus légers, comme Gentle et Medium.

L’expérience de jeu s’améliore également avec OxygenOS 12, car il dispose d’une Toolbox 2.0, qui prendra en charge les fenêtres flottantes, les filtres de jeu, les paramètres de fréquence d’images, et plus encore.

OxygenOS 12 Open Beta n’est actuellement disponible que pour le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, mais sera disponible pour le OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro, le OnePlus 8T, tous les smartphones de la série OnePlus 7, le OnePlus Nord, le Nord 2 et le OnePlus Nord CE 5G à l’avenir. Si vous avez un OnePlus 9 ou 9 Pro et que vous voulez essayer cette bêta ouverte d’OxygenOS 12, alors rendez-vous sur la page “Mises à jour et téléchargements” de OnePlus pour la télécharger sur votre ordinateur, et suivez les instructions pour installer le logiciel sur votre téléphone OnePlus.