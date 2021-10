Google Pixel 6 Pro : des exemples de photos et de vidéos

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google sont lancés dans quelques semaines, une nouvelle fuite vient de présenter ce qui sera la caractéristique phare du smartphone : sa caméra.

Alors que nous attendons patiemment que Google lève officiellement le voile sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro peuvent faire, d’autres fuites de ce smartphone très attendu continuent de faire leur apparition sur la toile. La dernière fuite montre des photos et des images prises à partir d’un Pixel 6 Pro.

La nouvelle fuite de la caméra du Pixel 6 Pro provient de Brandon Lee de la chaîne YouTube This is Tech Today. Il a été une source fiable de fuites ces derniers temps, et cette information sur la caméra du Pixel 6 provient apparemment d’une source non identifiée au Nigeria. La source a eu accès à un Pixel 6 Pro et a pris quelques photos et vidéos avec la caméra dudit smartphone. Lee a souligné que les images et les clips ont été pris avec un logiciel de préproduction avec une source qui n’est pas un photographe professionnel.

Il n’est pas tout à fait clair si le logiciel du smartphone utilisé est le même que celui que Google va pousser, et le photographe (ou les conditions météorologiques) ne sont pas propices à la mise en valeur du meilleur des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Enfin, nous ne voyons les photos du Pixel 6 qu’à travers des publications compressées sur les réseaux sociaux, plutôt que dans leur pleine qualité. Il est préférable de considérer que cela vous donne une idée de ce que le prochain téléphone de Google peut faire, plutôt que d’être un véritable indicateur.

Cela étant dit, les photos qui sont incluses dans la vidéo de la caméra du Pixel 6 Pro montrent quelques détails solides dans les réglages qui ont été pris en milieu d’après-midi par un jour couvert. Les photos présentent également un contraste solide et ne déforment pas les images d’arrière-plan. Les clips vidéo n’ont pas l’air aussi bons. Cela est principalement dû au fait que la stabilisation de la caméra n’est pas si stable que cela. Encore une fois, il est possible que cela s’améliore avec le logiciel final.

Des smartphones très attendus

Les smartphones Pixel de Google ont généralement excellé dans la capture de photos, les caméras manquant de flexibilité et de qualité vidéo. Avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google aurait investi dans ces deux aspects. Le Pixel 6 Pro est le premier téléphone à triple objectif de Google, l’entreprise équipant des téléobjectifs et des objectifs ultra-larges. Les spécifications de la caméra seraient un capteur d’image GN1 de 50 mégapixels, avec un capteur d’image Sony 12 mégapixels IMX386 pour les scénarios ultra-large, plus un capteur Sony 48 mégapixels IMX586 pour la capture au téléobjectif.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro devraient par ailleurs être commercialisés plus tard ce mois-ci avec des écrans fluides à haute résolution, Android 12, de grandes batteries et une puce Google Tensor, première du genre, pour alimenter le tout.