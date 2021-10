Le nouveau Microsoft Store est prêt pour le prime time avant le lancement de Windows 11

L’un des plus grands changements à venir avec Windows 11 concerne le Microsoft Store, car le géant du logiciel basé à Redmond a mis en œuvre une série de changements majeurs qui sont censés en faire la destination de choix pour télécharger quoi que ce soit sur le nouvel OS.

Il y a peu de temps, par exemple, Microsoft a annoncé qu’elle autoriserait les navigateurs à figurer dans le Microsoft Store avec leur propre moteur, ce qui est peu probable sur d’autres plateformes où ils doivent utiliser le moteur de navigation natif par défaut.

En outre, les boutiques d’applications tierces seront également répertoriées dans le Microsoft Store, car Microsoft espère clairement que cette liberté attirera de plus en plus d’utilisateurs.

Initialement publié sous forme preview, le nouveau Microsoft Store est enfin disponible en version stable, et le moment semble bien choisi. Windows 11 va être mis à la disposition des premiers utilisateurs dès demain, de sorte que le Microsoft Store est maintenant prêt pour le prime time.

Le Microsoft Store permettra d’accéder aux applications Android sous Windows 11, même si celles-ci seront répertoriées dans l’Amazon Appstore pour les utilisateurs de Windows.

Des applications Android dans la boutique

La fonctionnalité n’est pas encore prête, mais Microsoft espère en finaliser le développement dans le courant de l’année.

« Le nouveau Microsoft Store est votre unique emplacement de confiance pour les applications et le contenu à regarder, créer, jouer, travailler et apprendre. Il a été reconstruit pour plus de rapidité et avec un tout nouveau design qui est beau et simple à utiliser. Non seulement nous vous proposons plus d’applications que jamais, mais nous rendons également tous les contenus — applications, jeux, spectacles, films — plus faciles à rechercher et à découvrir grâce à des histoires et des collections personnalisées », a déclaré Microsoft lors de l’annonce du nouveau Windows 11.

Le déploiement du nouvel OS commencera la semaine prochaine et se poursuivra jusqu’à l’été 2022.