WhatsApp prendra en charge l’iPad et un second smartphone

WhatsApp prendra en charge l'iPad et un second smartphone

Si vous faites partie des millions de personnes qui possèdent une tablette et utilisent régulièrement WhatsApp, l’absence de cette fonctionnalité importante vous a probablement ennuyé à un moment donné. Mais une autre capture d’écran réalisée par WaBetaInfo indique sans aucun doute que WhatsApp travaille d’arrache-pied à la création d’une version compatible de l’application pour iPadOS et, à en croire les apparences, progresse.