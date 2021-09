Google Chrome ajoutera bientôt une fonction de recherche latérale analogue à celle de Edge

L’équipe de Google Chrome expérimente une nouvelle fonctionnalité qui pourrait arriver dans la future version du navigateur Web le plus populaire au monde. Une nouvelle fonction de « recherche latérale » a été repérée dans Chrome, qui semble être analogue à une fonctionnalité de Microsoft Edge.

La nouvelle fonctionnalité de Chrome a été repérée par Leopeva64, comme le rapporte XDADevelopers. Il s’agit d’une recherche latérale qui affiche les résultats de la recherche dans un petit panneau sans que l’utilisateur ait à ouvrir un nouvel onglet. À l’heure actuelle, Chrome offre un panneau latéral qui affiche les signets et une « liste de lecture », il n’est donc pas improbable que le géant des moteurs de recherche cherche à élargir la fonctionnalité de ce panneau.

Autrement dit, il semble que le géant de la recherche veut vous faire vivre au pays de Big G, même lorsque vous vous êtes détourné vers une autre page Web.

À vrai dire, naviguer dans le navigateur lors d’une recherche peut parfois être fastidieux. À moins d’ouvrir un résultat de recherche dans un autre onglet, vous devez cliquer sur le bouton Précédent pour revenir aux autres résultats de recherche. Devoir effectuer cette opération à plusieurs reprises pour des recherches courtes est presque une recette pour le syndrome du canal carpien.

Another new feature is coming to the side panel, “Side Search”, this could be something similar to the search results that appear in Edge’s Bing side panel 🤔: https://t.co/hGhMcUFWNl pic.twitter.com/SnrnJARTvZ

—Leopeva64 (@Leopeva64) September 22, 2021