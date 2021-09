1Password peut désormais masquer votre adresse e-mail

Parfois, vous ne voulez pas que les applications et les services auxquels vous vous inscrivez connaissent votre réelle adresse électronique. 1Password s’est associé à Fastmail pour ajouter une nouvelle fonctionnalité qui cachera votre adresse e-mail derrière une autre, sans effort supplémentaire de votre part, permettant d’éviter les spams et améliorer la confidentialité.

Elle fonctionne de manière analogue à la fonction « Cacher mon e-mail » d’Apple et génère automatiquement des adresses e-mail uniques lorsque vous devez vous inscrire à un nouveau compte, service ou site Web, mais que vous ne souhaitez pas rendre votre adresse e-mail principale publique.

Fastmail parle de l’intérêt de masquer votre adresse e-mail sur son site Web. « Vous ne donneriez pas votre nom et votre adresse personnelle à n’importe qui. Les entreprises peuvent vendre ou divulguer votre adresse électronique. L’utilisation d’une adresse électronique unique en remplacement de votre adresse électronique réelle renforce la confidentialité lorsque vous vous inscrivez à des services et à des boutiques en ligne ».

Si les mots de passe sont évidemment importants, « votre adresse électronique est votre identité en ligne », affirme Bron Gondwana, PDG de Fastmail. Les gestionnaires de mots de passe sont un outil utile pour assurer la sécurité en ligne, mais notre adresse électronique est tout aussi importante. En cas de violation de données, vous ne voulez pas que votre principal compte de messagerie personnel soit compromis.

En ce qui concerne la vérification de votre e-mail, Fastmail prend tous les messages que vous recevez à partir des adresses électroniques masquées et les place dans une seule boîte de réception pour vous. Ainsi, toutes les ordures et tous les spams que vous recevez des services auxquels vous vous êtes inscrit seront disponibles au même endroit. De plus, il se peut que vous receviez des messages que vous voulez lire, alors il est agréable d’avoir une seule boîte de réception pour les consulter.

Réduire le spam, mais pas que…

Les piratages se produisent généralement lorsque les hackers utilisent des informations provenant de fuites de données pour rechercher des accès. Ils dressent une liste de mots de passe et d’adresses électroniques ayant fait l’objet de fuites, les recoupent et tentent d’obtenir un accès ou d’hameçonner des utilisateurs sans prétention. Avec l’e-mail masqué de 1Password, vous courrez moins de risques en utilisant une adresse électronique générée au hasard qui n’est pas liée à votre compte personnel. Ces alias peuvent aider à réduire le spam, réduire les risques et vous donner une couche supplémentaire de protection et de sécurité sur tous vos comptes en ligne.

Il est important de noter que les alias n’expirent pas, sauf si vous les supprimez manuellement. Vous pourrez donc garder vos applications et services actifs avec une adresse e-mail masquée aussi longtemps que vous le souhaitez. 1Password est en passe de devenir le gestionnaire de mots de passe par excellence. Il ne cesse de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités, et son partenariat avec Fastmail en est une autre qui le rend encore plus intéressant à consulter.

Vous pourrez accéder instantanément à FastMail, et 1Password fonctionne sur toutes les plateformes et sur les appareils mobiles.